Семена этих цветов нужно высадить на рассаду в январе: если опоздать, то бутонов не будет

Промежуток между появлением всходов и цветением у всех растений разный. Будьте готовы к тому, что некоторые виды нужно высадить на рассаду уже в январе, чтобы летом они украшали сад своими невероятно красочными бутонами.

Позаботиться заранее нужно о вербене гибридной. Ее семена всходят очень тяжело, а потому тут не обойтись без стимуляторов роста. К пикировке растение будет готово через 2–3 недели, а в середине мая ее уже можно будет поместить в открытый грунт.

То же самое касается гвоздики садовой, которая зацветает только через полгода после посева. Прорастить эти крошечные зернышки — та еще задачка, но опытные дачники справятся. К посадке на участке она будет готова в конце весны. К слову, дельфиниум гибридный и гайлардия остистая также попали в список растений, которые долго «пробуждаются», передает портал «Огород».

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