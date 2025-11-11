Серые SIM-карты как билет в криптокошельки: пятеро петербуржцев ответят за схему перевода денег

В Санкт-Петербурге завершено расследование по делу о незаконном использовании сотен SIM-карт. Обвинение предъявлено пяти жителям города, которых считают участниками организованной группы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
Они предстанут перед судом за совершение преступления, связанного с оборотом платежных средств, как это указано во второй части 187 статьи Уголовного кодекса.
Согласно материалам дела, мошенническая схема действовала с января 2022 года по апрель 2023 года. Одним из обвиняемых называют начальника отдела продаж филиала одной из крупных телекоммуникационных компаний.
Следствие считает, что сообщники закупили не менее 577 SIM-карт.
Пластиковые карты оформляли на несуществующих лиц, затем использовали для перевода похищенных средств. В дальнейшем деньги планировали переводить на анонимные электронные кошельки, относящиеся к криптовалютам.
Эти действия, по версии следствия, были частью сложного преступного замысла.
Дело направят для разбирательства в Приморский районный суд. В ближайшее время суд рассмотрит все факты и вынесет решение.
