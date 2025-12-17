Городовой / Город / Северная столица пошла наперекор моде: отечественные машины обошли «китайцев» по популярности
Северная столица пошла наперекор моде: отечественные машины обошли «китайцев» по популярности

Опубликовано: 17 декабря 2025 09:12
Global Look Press / Belkin Alexey / news.ru

Китайские автомобили в Петербурге за год сократили свою долю с 55% до 43%.

В Санкт-Петербурге доля отечественных легковых машин на рынке достигла 54%. За последний год этот показатель вырос на 14%. Теперь российские автомобили занимают значительную часть городского авторынка.

Между тем автомобили из Китая за год сократили свою долю с 55% до 43%. При этом по всей России отечественные марки продемонстрировали ещё более заметный рост — с 24% до 56% за период с 2024 по 2025 год, сообщает «РБК Петербург».

Самые востребованные среди покупателей стали новые автомобили стоимостью до 3 миллионов рублей. Их доля в Санкт-Петербурге и Ленинградской области увеличилась до 56%, тогда как год назад составляла 54%.

Такой сегмент неизменно сохраняет популярность среди местных жителей.

Специалисты отмечали высокий интерес к автомобилям из Китая в 2024 году — объём продаж машин этих марок увеличивался в 2,4 раза.

Однако пятёрка лидеров среди автомобилей в Петербурге обходилась без моделей российских брендов.

Эксперты объясняют такие изменения сразу несколькими причинами:

  • быстрый рост числа дочерних марок у производителей из Китая;
  • сокращение количества китайских концернов в топ-25;
  • существенное уменьшение объёма продаж машин из Поднебесной.

Юлия Аликова
Город
