Северная столица пошла наперекор моде: отечественные машины обошли «китайцев» по популярности

В Санкт-Петербурге доля отечественных легковых машин на рынке достигла 54%. За последний год этот показатель вырос на 14%. Теперь российские автомобили занимают значительную часть городского авторынка.
Между тем автомобили из Китая за год сократили свою долю с 55% до 43%. При этом по всей России отечественные марки продемонстрировали ещё более заметный рост — с 24% до 56% за период с 2024 по 2025 год, сообщает «РБК Петербург».
Самые востребованные среди покупателей стали новые автомобили стоимостью до 3 миллионов рублей. Их доля в Санкт-Петербурге и Ленинградской области увеличилась до 56%, тогда как год назад составляла 54%.
Такой сегмент неизменно сохраняет популярность среди местных жителей.
Специалисты отмечали высокий интерес к автомобилям из Китая в 2024 году — объём продаж машин этих марок увеличивался в 2,4 раза.
Однако пятёрка лидеров среди автомобилей в Петербурге обходилась без моделей российских брендов.
Эксперты объясняют такие изменения сразу несколькими причинами:
- быстрый рост числа дочерних марок у производителей из Китая;
- сокращение количества китайских концернов в топ-25;
- существенное уменьшение объёма продаж машин из Поднебесной.
