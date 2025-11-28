Городовой / Город / Северная столица устроила охоту за учителями нейросетей: спрос взлетел на 94%
Петербургскую односводную станцию представили в Москве: почему «Лиговский проспект‑2» показывают не дома
Петербург — не плоский: где находятся «невидимые» возвышенности Северной столицы
Семейная расправа: петербурженка с дочерью-подростком избили водителя троллейбуса
Зимний Петербург: 7 вещей, без которых вы пропадете на улицах города
Не тратьте ни рубля: где в Петербурге 29–30 ноября послушать классику и заглянуть на винтажную ярмарку
Северная столица устроила охоту за учителями нейросетей: спрос взлетел на 94%

Опубликовано: 28 ноября 2025 09:46
Городовой ру

Средняя зарплата специалистов, обучающих искусственный интеллект, по итогам октября 2025 года составила 101 тысячу рублей.

За неполный 2025 год в Петербурге существенно возрос спрос на специалистов, отвечающих за обучение искусственного интеллекта.

Как отмечают аналитики hh.ru, количество вакансий для AI-тренеров выросло на 94% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Деловой Петербург». Это стало рекордом для рынка труда города.

Большая часть предложений поступает от компаний, занимающихся информационными технологиями: на эту сферу приходится около 35% всех открытых позиций для AI-тренеров.

Финансовые организации и структуры в сфере финтеха также проявляют высокий интерес к таким специалистам — на их долю приходится 12% объявлений, что указывает на расширяющееся внедрение современных технологий в банки и смежные направления.

В топ-5 работодателей вошли образовательные учреждения (6%), а также компании из сфер медиа и маркетинга (5%), и бизнеса по оказанию услуг (4%).

Зарплаты на рынке различаются достаточно сильно: в октябре 2025 года средний доход AI-тренера достиг 101 тысячи рублей. Предложения варьируются в широком диапазоне — от 45 тысяч до 300 тысяч рублей.

По мнению экспертов, в 2026 году востребованность AI-тренеров продолжит увеличиваться. Особую ценность будут представлять профессионалы, способные не только настраивать процессы обучения нейросетей, но и оптимизировать их работу для различных сфер бизнеса.

Ранее отмечалось, что в Петербурге сохраняется значительный интерес к рабочим и производственным профессиям.

Автор:
Юлия Аликова
