Северная столица устроила охоту за учителями нейросетей: спрос взлетел на 94%

За неполный 2025 год в Петербурге существенно возрос спрос на специалистов, отвечающих за обучение искусственного интеллекта.
Как отмечают аналитики hh.ru, количество вакансий для AI-тренеров выросло на 94% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает «Деловой Петербург». Это стало рекордом для рынка труда города.
Большая часть предложений поступает от компаний, занимающихся информационными технологиями: на эту сферу приходится около 35% всех открытых позиций для AI-тренеров.
Финансовые организации и структуры в сфере финтеха также проявляют высокий интерес к таким специалистам — на их долю приходится 12% объявлений, что указывает на расширяющееся внедрение современных технологий в банки и смежные направления.
В топ-5 работодателей вошли образовательные учреждения (6%), а также компании из сфер медиа и маркетинга (5%), и бизнеса по оказанию услуг (4%).
Зарплаты на рынке различаются достаточно сильно: в октябре 2025 года средний доход AI-тренера достиг 101 тысячи рублей. Предложения варьируются в широком диапазоне — от 45 тысяч до 300 тысяч рублей.
По мнению экспертов, в 2026 году востребованность AI-тренеров продолжит увеличиваться. Особую ценность будут представлять профессионалы, способные не только настраивать процессы обучения нейросетей, но и оптимизировать их работу для различных сфер бизнеса.
Ранее отмечалось, что в Петербурге сохраняется значительный интерес к рабочим и производственным профессиям.