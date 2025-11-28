Городовой / Город / «Северная закалка» не спасла: ночная вылазка в парк Городов-Героев довела петербурженку до переохлаждения
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Общество Спорт

«Северная закалка» не спасла: ночная вылазка в парк Городов-Героев довела петербурженку до переохлаждения

Опубликовано: 28 ноября 2025 12:01
Global Look Press / Maksim Konstantinov

В Санкт-Петербурге провели успешную операцию по спасению редкой ночной птицы.

В Северной столице ночью 28 ноября произошёл инцидент в парке Городов-Героев: 35-летняя жительница города оказалась на льду, в результате чего потребовалась помощь спасателей, сообщает пресс-служба МЧС Петербурга.

Во время проведения спасательных мероприятий ледяной покров под женщиной не выдержал и проломился, после чего пострадавшая оказалась в воде. Спасатели не смогли выяснить, каким образом она оказалась на льду водоёма в ночное время.

Пострадавшую передали врачам скорой помощи. В лечебном учреждении у неё было выявлено переохлаждение.

Спасательная служба вновь подчеркнула, что передвижение по первому льду может привести к трагическим последствиям. Горожанам напомнили об опасности выхода на неокрепший лед водоёмов.

Ранее сообщалось, что потепление задержится в Северной столице.

Автор:
Юлия Аликова
Город
