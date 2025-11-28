«Северная закалка» не спасла: ночная вылазка в парк Городов-Героев довела петербурженку до переохлаждения

В Северной столице ночью 28 ноября произошёл инцидент в парке Городов-Героев: 35-летняя жительница города оказалась на льду, в результате чего потребовалась помощь спасателей, сообщает пресс-служба МЧС Петербурга.
Во время проведения спасательных мероприятий ледяной покров под женщиной не выдержал и проломился, после чего пострадавшая оказалась в воде. Спасатели не смогли выяснить, каким образом она оказалась на льду водоёма в ночное время.
Пострадавшую передали врачам скорой помощи. В лечебном учреждении у неё было выявлено переохлаждение.
Спасательная служба вновь подчеркнула, что передвижение по первому льду может привести к трагическим последствиям. Горожанам напомнили об опасности выхода на неокрепший лед водоёмов.
Ранее сообщалось, что потепление задержится в Северной столице.