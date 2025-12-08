Городовой / Город / Северный парадокс: Петербург третий год подряд — самый энергоэффективный регион России
Северный парадокс: Петербург третий год подряд — самый энергоэффективный регион России

Опубликовано: 8 декабря 2025 10:34
Global Look Press / Konstantin Kokoshkin / Russian Look

Санкт-Петербург получил 86,9 баллов из 100 возможных по результатам проведённой оценки.

Петербург по итогам 2024 года признан самым энергоэффективным регионом России, набрав 86,9 из 100 баллов. Об этом сообщили представители городской администрации.

В числе регионов с наилучшими показателями по энергоэффективности находятся также Ханты-Мансийский автономный округ, Вологодская область, Мордовия и Якутия.

Важнейшим фактором для получения высокого рейтинга стало использование специальных договоров на услуги по энергосбережению в сфере бюджетных организаций.

Петербург уже много лет занимает первое место по этому показателю, заключив свыше 800 таких соглашений по модернизации систем освещения и отопления в учреждениях.

Для этих целей привлечены вложения в размере более 3 миллиардов рублей со стороны частных инвесторов.

Губернатор Александр Беглов прокомментировал успех города, отметив:

«Опираясь на промышленный и научный потенциал города, нам удалось добиться лучших в России показателей энергоэффективности — за счет системно выстроенной работы, экспертных решений, своевременной модернизации отрасли, внедрения инновационных разработок.
Всё это даёт нам возможность повышать комфорт городской среды и экономить значительные средства бюджета»

Он добавил, что хорошие результаты показываются не только при организации специальных контрактов, но и по другим параметрам.

За последние годы уровень энергоэффективности дорожного освещения на улицах Петербурга достиг более 99%. Значительный прогресс отмечен и в оснащении городской инфраструктуры современным оборудованием.

На начало 2025 года в городе 71% всех источников наружного освещения заменены на светодиодные. Более 47% бюджетных объектов оборудованы современными индивидуальными тепловыми пунктами.

В многоквартирных домах 96,6% оснащены общими счетчиками тепла, что является одним из лучших результатов в стране.

Ранее сообщалось, что на Шлиссельбургском шоссе установили 213 новых фонарей с экономичным светодиодным освещением. Власти подчеркивают, что внедрение современных технологий помогает городу не только улучшать качество жизни, но и более рационально использовать бюджетные средства.

Юлия Аликова
