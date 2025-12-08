Северный парадокс: Петербург третий год подряд — самый энергоэффективный регион России

Петербург по итогам 2024 года признан самым энергоэффективным регионом России, набрав 86,9 из 100 баллов. Об этом сообщили представители городской администрации.
В числе регионов с наилучшими показателями по энергоэффективности находятся также Ханты-Мансийский автономный округ, Вологодская область, Мордовия и Якутия.
Важнейшим фактором для получения высокого рейтинга стало использование специальных договоров на услуги по энергосбережению в сфере бюджетных организаций.
Петербург уже много лет занимает первое место по этому показателю, заключив свыше 800 таких соглашений по модернизации систем освещения и отопления в учреждениях.
Для этих целей привлечены вложения в размере более 3 миллиардов рублей со стороны частных инвесторов.
Губернатор Александр Беглов прокомментировал успех города, отметив:
«Опираясь на промышленный и научный потенциал города, нам удалось добиться лучших в России показателей энергоэффективности — за счет системно выстроенной работы, экспертных решений, своевременной модернизации отрасли, внедрения инновационных разработок.
Всё это даёт нам возможность повышать комфорт городской среды и экономить значительные средства бюджета»
Он добавил, что хорошие результаты показываются не только при организации специальных контрактов, но и по другим параметрам.
За последние годы уровень энергоэффективности дорожного освещения на улицах Петербурга достиг более 99%. Значительный прогресс отмечен и в оснащении городской инфраструктуры современным оборудованием.
На начало 2025 года в городе 71% всех источников наружного освещения заменены на светодиодные. Более 47% бюджетных объектов оборудованы современными индивидуальными тепловыми пунктами.
В многоквартирных домах 96,6% оснащены общими счетчиками тепла, что является одним из лучших результатов в стране.
Ранее сообщалось, что на Шлиссельбургском шоссе установили 213 новых фонарей с экономичным светодиодным освещением. Власти подчеркивают, что внедрение современных технологий помогает городу не только улучшать качество жизни, но и более рационально использовать бюджетные средства.