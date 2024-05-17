Худеть боялись как огня: как женщины на Руси пытались поправиться и понравиться женихам

Сегодняшние девушки и женщины с юных лет пытаются блюсти фигуру. Они сидят на диетах, истязают себя многочасовыми тренировками и даже ложатся под нож хирурга, лишь бы стать стройнее. В моде вот уже несколько десятилетий хрупкие, с осиной талией, тонкими длинными ногами и выпирающими ключицами красотки. Но вот для наших предков нынешние топ-модели показались бы настоящими уродинами. Ценились только пышные дамы, этакие уютные, которых есть за что ущипнуть.

Источник фото: Кадр из к/ф "Женитьба Бальзаминова"

Полные женщины считались более здоровыми, а значит годными к тяжелым работам на огороде, пашне, а еще способными народить много ребятишек. Таких разбирали замуж в первую очередь, а вот худым приходилось ухищряться, чтобы стать похожей на тогдашние идеалы красоты. Девушки старались не только придать своим формам объема, но и бледную кожу зарумянить как следует.

Толстеть пытались при помощи калорийного питания. Но вот беда. Пряников, булок да печенья в те времена было достать не так-то просто. В рационе почти всегда были овощи. А с репы и картошки особо не поправишься. К тому же женщины всегда тяжело работали. Все съеденное тут же расходовалось, чтобы восполнить запасы энергии.

Выручала жирная сметанка, в которой ложка стояла, да дрожжи. Ну а после сытной трапезы девушки шли лежать на кровати или печи, чтобы драгоценные калории как следует усвоились и не растратились, и жирок ушел куда надо: в бедра, грудь, руки и талию. Но постельный режим могли себе позволить крестьянки из относительно зажиточных семей. В нищих бездельничать было нельзя.

Если "наесть" красивую фигуру не получалось, ее лепили с помощью одежды. Под сарафаном у многих женщин пряталось несколько слоев различных поддевок. Тряпками обматывали даже икры и лодыжки. Как ни странно, по тогдашним меркам они тоже должны были выглядеть полными, основательными. Чтобы сделать шею визуально шире, девки носили коралловые бусы, обмотав их вокруг несколько раз. Но украшения были, опять же, только у середнячков. Нищим и мечать о "цацках" не полагалось.

Источник фото: Кадр из к/ф "Женитьба Бальзаминова"

Жених сватался за дородную невесту, ни о чем не подозревая. Обман раскрывался в первую же брачную ночь. Но поделать уже ничего было нельзя. Разводиться было не принято. Раз уж съехались, живите, ведите общий быт и налаживайте отношения. А там и фигура, гляди, после родов сама собой обретет нужные округлости.

Источник фото: Кадр из к/ф "Женитьба Бальзаминова"