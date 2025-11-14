Съезд с Витебской развязки на ЗСД перекроют: день «Х» уже назван

В районе Витебской развязки на Западном скоростном диаметре в ближайшее время временно закроют движение транспорта.
Ограничения планируется вводить ночью, чтобы не создавать больших неудобств водителям. Об этом сообщила пресс-служба «Магистрали Северной столицы».
Северный съезд с Витебской развязки станет недоступен для движения транспорта на период проведения дорожных работ. В южном направлении движение останется прежним, и ограничений не предвидится.
Водителям рекомендуют заблаговременно использовать объезд по Благодатной улице.
Ранее жители Санкт-Петербурга были информированы, что в середине ноября будет ограничен проезд на трассе М-11.