Съезд с Витебской развязки на ЗСД перекроют: день «Х» уже назван
Съезд с Витебской развязки на ЗСД перекроют: день «Х» уже назван

Опубликовано: 14 ноября 2025 15:56
Съезд с Витебской развязки на Западный скоростной диаметр временно закроют для движения в связи с проведением дорожных работ.

В районе Витебской развязки на Западном скоростном диаметре в ближайшее время временно закроют движение транспорта.

Ограничения планируется вводить ночью, чтобы не создавать больших неудобств водителям. Об этом сообщила пресс-служба «Магистрали Северной столицы».

Северный съезд с Витебской развязки станет недоступен для движения транспорта на период проведения дорожных работ. В южном направлении движение останется прежним, и ограничений не предвидится.

Водителям рекомендуют заблаговременно использовать объезд по Благодатной улице.

Ранее жители Санкт-Петербурга были информированы, что в середине ноября будет ограничен проезд на трассе М-11.

Юлия Аликова
