Питер готовит сюрприз: снег обещал задержаться только "по знакомству"
Питер готовит сюрприз: снег обещал задержаться только "по знакомству"

Опубликовано: 12 января 2026 21:00
 Проверено редакцией
Городовой ру

Атмосферное давление повысится до 765 миллиметров ртутного столба.

В понедельник Санкт-Петербург окажется в зоне влияния циклона, который перемещается к центру европейской части страны, а также рядом с областью высокого давления, распространяющейся на северо-восток. Как рассказал Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды «Фобос», в регионе ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха в городе опустится до −7…−9 °C, в Ленинградской области ночью возможно понижение до −12 °C.

Северо-восточный ветер будет умеренным, его скорость достигнет 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до отметки 765 миллиметров ртутного столба. В ночь на вторник синоптики прогнозируют небольшой снегопад, но днем значительных осадков не ожидается.

В ночные часы температура воздуха останется на уровне −10…−12 °C, днем столбик термометра будет колебаться в пределах −9…−11 °C. Ключевое изменение — существенное увеличение высоты снежного покрова за последние сутки.

Автор:
Юлия Аликова
Город
