Питер готовит сюрприз: снег обещал задержаться только "по знакомству"

В понедельник Санкт-Петербург окажется в зоне влияния циклона, который перемещается к центру европейской части страны, а также рядом с областью высокого давления, распространяющейся на северо-восток. Как рассказал Михаил Леус, ведущий специалист центра погоды «Фобос», в регионе ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха в городе опустится до −7…−9 °C, в Ленинградской области ночью возможно понижение до −12 °C.
Северо-восточный ветер будет умеренным, его скорость достигнет 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до отметки 765 миллиметров ртутного столба. В ночь на вторник синоптики прогнозируют небольшой снегопад, но днем значительных осадков не ожидается.
В ночные часы температура воздуха останется на уровне −10…−12 °C, днем столбик термометра будет колебаться в пределах −9…−11 °C. Ключевое изменение — существенное увеличение высоты снежного покрова за последние сутки.
