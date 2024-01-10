Эксклюзив
Категории
Общество Спорт Автоновости Город Шоу-бизнес
Эксклюзив

Шеф-повара фаршируют перцы этой начинкой: вкуснее, чем просто с мясом

Шеф-повара фаршируют перцы этой начинкой: вкуснее, чем просто с мясом
Оригинальный рецепт фаршированных перцев

Кулинарный гуру поделился простым рецептом.

Пожалуй, каждая хозяйка умеет готовить фаршированные перцы. Но не все знают, какой фарш для этого лучше использовать. А ведь от его выбора зависит, насколько вкусным получится блюдо.

Шеф-повар Андрей Сулима отметил, что оптимальный вариант — смесь говядины и свинины. Так перцы получаются максимально сочными и приобретут насыщенный вкус. Заодно кулинар поделился рецептом, который поможет разнообразить привычное блюдо.

Вам понадобятся:

  • лук — 1 шт.,
  • морковь — 1 шт.,
  • рис — 1 стакан,
  • лук — 2 шт.,
  • сливочное масло — 50 г,
  • зелень — 100 г.

«Рис залейте кипятком и оставьте на 15 минут. Затем вместе с измельченными овощами добавьте его к фаршу. Туда же отправьте нарезанное кубиками сливочное масло. Для яркости вкуса можно добавить пару столовых ложек соевого соуса.

Тщательно перемешайте компоненты, нафаршируйте начинкой перцы и запекайте их с водой в духовке до готовности», — посоветовал эксперт в беседе с порталом «Городовой».

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Эксклюзив Рецепты Советы эксперта
10 января 2024 09:15
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Ольга Тарантина
Ольга Тарантина
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».