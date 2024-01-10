Шеф-повара фаршируют перцы этой начинкой: вкуснее, чем просто с мясом

Пожалуй, каждая хозяйка умеет готовить фаршированные перцы. Но не все знают, какой фарш для этого лучше использовать. А ведь от его выбора зависит, насколько вкусным получится блюдо.

Шеф-повар Андрей Сулима отметил, что оптимальный вариант — смесь говядины и свинины. Так перцы получаются максимально сочными и приобретут насыщенный вкус. Заодно кулинар поделился рецептом, который поможет разнообразить привычное блюдо.

Вам понадобятся:

лук — 1 шт.,

морковь — 1 шт.,

рис — 1 стакан,

лук — 2 шт.,

сливочное масло — 50 г,

зелень — 100 г.

«Рис залейте кипятком и оставьте на 15 минут. Затем вместе с измельченными овощами добавьте его к фаршу. Туда же отправьте нарезанное кубиками сливочное масло. Для яркости вкуса можно добавить пару столовых ложек соевого соуса. Тщательно перемешайте компоненты, нафаршируйте начинкой перцы и запекайте их с водой в духовке до готовности», — посоветовал эксперт в беседе с порталом «Городовой».

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