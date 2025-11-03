Городовой / Город / Схема лопнула: суд заблокировал телеграм-каналы с инструкциями по обналичиванию «Пушкинских карт»
Схема лопнула: суд заблокировал телеграм-каналы с инструкциями по обналичиванию «Пушкинских карт»

Опубликовано: 3 ноября 2025 18:51
Global Look Press / Elena Mayorova

Восемь интернет-ресурсов оказались недоступны из-за блокировки.

В Москве принято решение ограничить доступ к восьми каналам в мессенджере, где содержалась подробная инструкция по противоправному снятию средств с «Пушкинских карт», предназначенных для посещения культурных мероприятий молодёжью.

Соответствующий судебный вердикт был вынесен по административному иску межрайонной прокуратуры. Информация, опубликованная на указанных ресурсах, признана запрещённой для распространения на территории России.

Из документа вытекает, что сотрудники прокуратуры выявили эти каналы в процессе наблюдения за публикациями в интернете.

Материалы, размещённые на данных площадках, предлагали способы использовать государственные субсидии, выделяемые молодым людям от 14 до 22 лет в рамках программы «Пушкинская карта», не по прямому назначению.

Прокуратура посчитала необходимым обратиться в суд с требованием установить блокировку указанных онлайн-ресурсов.

Суд поддержал аргументы представителей ведомства и удовлетворил иск.

Также ранее на территории столицы был задержан предприниматель, подозреваемый в хищении более 100 миллионов рублей, принадлежавших владельцам «Пушкинских карт».

Автор:
Юлия Аликова
Город
