Шесть из десяти: петербургские блинчики с мясом провалили тест на качество

Опубликовано: 16 февраля 2026 14:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Shatokhina Natalia / news.ru
Эксперты исследовали продукцию десяти торговых марок и выявили несоответствия заявленному составу и требованиям безопасности. 

В Санкт-Петербурге замороженные мясные блинчики не прошли проверку: нарушения выявлены в 6 из 10 проб. Об этом говорится в пресс-службе «Общественного контроля».

Специалисты проверили продукцию десяти брендов и выявили расхождения с составом и нормами безопасности.

В некоторых примерах демонстрируется крахмал, не отражающий этикета — его можно рассматривать как бюджетную замену для удешевления. Также нашла неуказанную камедь — стабилизатор, — а в части блинов обнаружила хрящевую ткань.

В организации отмечено, что для таких замороженных продуктов с начинкой отсутствует ГОСТ. Производители придумали свои технические слова, а рецепты хранятся как коммерческая тайна.

Юлия Аликова
