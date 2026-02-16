Шесть из десяти: петербургские блинчики с мясом провалили тест на качество

В Санкт-Петербурге замороженные мясные блинчики не прошли проверку: нарушения выявлены в 6 из 10 проб. Об этом говорится в пресс-службе «Общественного контроля».
Специалисты проверили продукцию десяти брендов и выявили расхождения с составом и нормами безопасности.
В некоторых примерах демонстрируется крахмал, не отражающий этикета — его можно рассматривать как бюджетную замену для удешевления. Также нашла неуказанную камедь — стабилизатор, — а в части блинов обнаружила хрящевую ткань.
В организации отмечено, что для таких замороженных продуктов с начинкой отсутствует ГОСТ. Производители придумали свои технические слова, а рецепты хранятся как коммерческая тайна.