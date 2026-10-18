Шик, блеск, антиквариат: как украсить ёлку в 2027 году - 7 идей для встречи года Красной Огненной Козы

Семь стильных идей для самой нарядной ёлки

Как украсить елку для встречи нового, 2027 года? Дизайнеры предлагают забыть об однообразии и выбрать что-то новое. Нашли для вас семь стильных идей для украшения ёлки.



Советская ёлка. Достаньте с антресолей игрушки детства, семейные фотографии, дорогие сердцу вещи. Тёплый, ностальгический стиль для самого семейного праздника.

Съедобные игрушки. Вернулись в моду самодельные украшения в виде засахаренных фруктов. Присыпанные сахаром яблоки, сливы и виноградинки — вкусный и неожиданный тренд 2027 года.

Елка как на даче. Уют загородного праздника: тканевые бантики в красно-зеленую клетку, кружево, игрушки ручной работы, бумажные гирлянды, конфетки на елке, много разноцветных гирлянд.

Огромные банты. В моде огромные украшения в виде бантов с длинными лентами от макушки до пола, почти скрывающие дерево. Дизайнеры советуют не перегружать такую ёлку гирляндами — достаточно одной при выборе крупных украшений.

Мишура и дождик. Тонкие металлические нити во всю высоту ствола, серебряная бахрома юбочкой снова в моде. Но перегружать блестящую ёлку игрушками будет лишним.

Все лучшее сразу. Новый год позволяет все, что хочется. Выбирайте все по максимуму: яркие новогодние игрушки размером с арбузик, аляповатые ленты, взрывные яркие цвета - много света и веселья.

Скандинавский минимализм. Сдержанный стиль для спокойного праздника. Белые, серые и серебристые тона, деревянные и соломенные игрушки, шишки, бумажные звёзды, натуральные ткани и мягкий тёплый свет. Минимум блеска, максимум воздуха и уюта.

Выбирайте украшение под настроение — пусть елка рассказывает вашу историю.

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