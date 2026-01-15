Школа, где воруют не мел, а миллионы: как учительница из Петербурга превратила своих коллег в спонсоров

В Колпинском районном суде Санкт-Петербурга завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении Татьяны Мирошниченко (Кочергиной), которой было предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах. В объединённой пресс-службе городских судов сообщили, что обвиняемая признала свою вину и выразила раскаяние. Ее признали виновной по предъявленным статьям, после чего был вынесен приговор.
Суд назначил Мирошниченко наказание в виде четырёх лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Однако женщине предоставлена отсрочка исполнения приговора до момента, когда её ребёнку исполнится 14 лет, то есть до июня 2039 года. По гражданскому иску против Мирошниченко было принято решение о взыскании ущерба.
Следствием установлено, что с января 2022 года до декабря 2023 года, работая преподавателем английского языка, она неоднократно просила у знакомых деньги, ссылаясь на разные нужды – лечение или приобретение продуктов. При этом женщина скрывала собственные долги и тяжёлое финансовое положение, осознавая невозможность вернуть долг полностью. Лишь иногда она возвращала отдельные суммы, чтобы создать иллюзию возврата.
В результате её действий пострадавшие лишились значительных средств:
- Потерпевшая К. – более 2,1 миллиона рублей;
- Потерпевшая В. – 127,6 тысячи рублей;
- Потерпевшая Н. – 260,6 тысячи рублей.
В ходе рассмотрения дела выяснилось, что весь причинённый ущерб потерпевшим В. и Н. был компенсирован, тогда как К. получила лишь частичный возврат средств. Помимо возмещения материального ущерба, суд постановил взыскать с Мирошниченко 200 тысяч рублей в пользу К. за моральный вред.
«Я признаю свою вину и раскаиваюсь», – заявила Татьяна Мирошниченко в ходе прений сторон.
