Городовой / Общество / Шли солдаты: какой смысл у фразы «аты-баты», которую скандирует пехота
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Одно из самых грязных мест»: почему люди могут умереть после удаления зуба Общество
Словолитня, картон и космические украшения: где найти уникальный Петербург за пределами путеводителей Город
Мурино и Кудрово — курорт: какой «город-человейник» Ленобласти претендует на звание худшего новостроя Город
«Два раза видела Екатерину II сердитою, и оба раза на княжну Дашкову»: история дружбы, раздоров и одного необычного случая Общество
От музеев в Петербурге до мастер-классов в Суздале: где отдохнуть вместе с ребенком на каникулах Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Истории Эксклюзив
Категории
Общество Спорт

Шли солдаты: какой смысл у фразы «аты-баты», которую скандирует пехота

Опубликовано: 29 сентября 2025 12:30
солдаты
Шли солдаты: какой смысл у фразы «аты-баты», которую скандирует пехота
Фото: Городовой.ру

Древняя кричалка военных.

Фраза «аты-баты» — вовсе не бессмысленный детский приговор, а осколок старорусской речи, отмечает издательство АСТ.

Ещё в древности ступни ног имели собственные названия: левая — «ха́лтых», правая — «ба́лтых». Вместе они образовывали ритмичное «халтых-балтых» — буквально обозначение движения, шага. Со временем в народной речи это превратилось в более лёгкое и звонкое «аты-баты».

Отсюда и вся цепочка родственных слов: «бултыхаться» — плескаться ногами в воде, «болтаться» — шататься туда-сюда без дела.

Интересно, что в русской традиции ходьбу изначально начинали с правой ноги — с «ба́лтых». Но в армии Петра и позже, под влиянием прусской военной школы, шаги стали отдавать «с левой». Чтобы закрепить непривычное правило, командирам пришлось буквально выбивать его командами: «Левой! Левой!»

Так безобидное «аты-баты» стало не только детской считалкой, но и памятником военной муштре и языковым следом старорусского мира.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще