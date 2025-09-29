Шли солдаты: какой смысл у фразы «аты-баты», которую скандирует пехота

Фраза «аты-баты» — вовсе не бессмысленный детский приговор, а осколок старорусской речи, отмечает издательство АСТ.
Ещё в древности ступни ног имели собственные названия: левая — «ха́лтых», правая — «ба́лтых». Вместе они образовывали ритмичное «халтых-балтых» — буквально обозначение движения, шага. Со временем в народной речи это превратилось в более лёгкое и звонкое «аты-баты».
Отсюда и вся цепочка родственных слов: «бултыхаться» — плескаться ногами в воде, «болтаться» — шататься туда-сюда без дела.
Интересно, что в русской традиции ходьбу изначально начинали с правой ноги — с «ба́лтых». Но в армии Петра и позже, под влиянием прусской военной школы, шаги стали отдавать «с левой». Чтобы закрепить непривычное правило, командирам пришлось буквально выбивать его командами: «Левой! Левой!»
Так безобидное «аты-баты» стало не только детской считалкой, но и памятником военной муштре и языковым следом старорусского мира.