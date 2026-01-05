Бабушка приняла его за место убийства: самый странный диалог о первом в Петербурге торговом автомате

Как столкнулись прогресс и купеческая натура.

Петербургская пресса 1888 года зафиксировала событие, которое сегодня кажется обыденностью, но тогда вызвало настоящий переполох.

Газета «Петербургский листок» от 4 ноября описывала невиданную новинку — первый опыт «вендинговой торговли» в российской столице.

На углу Надеждинской улицы и Невского проспекта фирма «Жорж Борман» выставила автоматический аппарат для продажи плиток шоколада.

Металлический домик с тайной

Аппарат представлял собой, по описаниям, “металлический домик с крышею, изображающей подобие черепицы”, установленный на чугунном “фундаменте”.

При высоте в человеческий рост и ширине около 35 сантиметров, он был украшен четкими инструкциями:

“За опущенную в аппарат 15 копеечную монету (не пробитую) получается плитка шеколада; просят не опускать других монет, кроме 15-ти копеечных, при других монетах аппарат не действует, а монета не возвращается”.

Процесс был прост: опустить монету, повернуть рукоятку — и “открывается клапан внутри и оттуда выдвигается плитка”. Торговля шла “бойко”, поскольку почти каждый прохожий любопытствовал, как же устроен этот механизм.

У аппарата постоянно стоял служащий фирмы, объясняя правила пользования. В планах фирмы значилось, что таких аппаратов будет сорок штук, расставленных по Невскому проспекту.

Народные реакции и купеческие ошибки

Вокруг новинки собирались толпы, что вызывало недовольство и затрудняло движение по тротуару. Диалоги, подслушанные журналистами, были полны юмора и скепсиса.

Старушка, приняв автомат за место происшествия, спрашивает городового:

“Что тут такое касатик, … задавили, что ли, кого-нибудь?”.

Узнав, что это “Шеколатный парат”, она восклицает:

“Задармо угощает?”.

Когда мастер объясняет, что нужно опустить “пятиалтынный” (15 копеек), другой прохожий мечтает о более полезном изобретении:

“Нам не по скусу такое угощенье, вот ежели б такая машина существовала, что бы заместо щеколадных плиток рюмка бы водки выскакивала с букивротом”.

Не обошлось без курьезных инцидентов. Купец, решив приобрести шоколад на три целковых, попытался запихнуть в монетоприемник сложенную купюру. Служащий Бормана тут же пресек попытку, указав на надпись:

“Бумажку? — Не получите”.

Услышав отказ выдать товар на три рубля, купец возмутился:

“Да это разбой. Я к самому хозяину вашему сейчас поеду”.

Журнал «Стрекоза» развил тему фантазией, предполагая, что в будущем могут появиться аппараты, выдающие “танцора для кадрилей” или “рюмку водки с закуской”.

Краткая жизнь первого автомата

Прогрессивное изобретение оказалось недолговечным в условиях петербургского тротуара. Газета «Новое время» сообщила, что “в пять с половиной часов вечера аппарат закапризничал и, получая монеты, перестал отпускать шоколад”.

Служащий тщетно пытался его починить, после чего “механизм” убрали за ворота. Критиковалась не сама идея, а неудачное местоположение:

“На таком людном месте задерживать движение пешеходов — совсем не удобно”.

Несмотря на скорый конец пилотного проекта, реклама “Жоржа Бормана” сработала блестяще. О новаторстве писала вся пресса.

Исторический экскурс в вендинг

Сам по себе принцип автоматической продажи не был абсолютным новшеством. Самое раннее известное упоминание о подобном механизме принадлежит Герону Александрийскому, чья машина выдавала святую воду за монету.

В Англии в 1615 году появились автоматы для табака, а в XIX веке, например, Ричард Карлайл использовал машину для продажи запрещенной литературы.

В 1885 году немецкая фабрика «Stollwerck» уже эксплуатировала опытные партии шоколадных автоматов.

Первый американский автомат, продававший жевательную резинку, появился в 1888 году. Таким образом, “Жорж Борман” всего лишь адаптировал европейский тренд для российской публики, пусть и не без эксцессов.

Сегодня можно лишь порекомендовать бизнесменам поставить памятный знак на углу Невского и Маяковской (Надеждинской), в честь первого петербургского “шоколадного парата”.

