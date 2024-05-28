Штраф или депортация из страны: чего нельзя делать туристам в Египте

Многие в 2024 году побывают в Египте. Это довольно-таки доступная страна в плане отдыха с прекрасным морем, коралловыми рифами, разноцветными рыбками и уникальной культурой. Но даже в таком, казалось бы, райском и дружелюбном месте вполне легко нарваться на гнев местных жителей или вовсе немилость полиции. Есть вещи, которые делать там строго запрещено, но не все об этом знают.

В Египте не очищают водопроводную воду, поэтому пить ее из-под крана или специальных фонтанчиков нельзя. Вы можете слечь с сильнейшим отравлением, заполучив львиную дозу микробов и бактерий. Это касается и незнакомой еды вне отеля. Купив в закусочной необычное блюдо будьте готовы к тому, что ваш организм скорее всего его не примет.

Река Нил для египтян является священной, поэтому ездить туда на экскурсии можно только на специальных автобусах и поездах, которые сопровождаются конвоем из полицейских и гидов. В водоеме запрещено купаться, загорать топлесс и даже громко смеяться. Пирамиды тоже являются национальным достоянием, поэтому не пытайтесь залесть на них ради красивого фото. Это просто недопустимо.

Источник фото: Legion-Media

Конечно, строгих правил на одежду в Египте нет, но негласные нормы соблюдать все-таки нужно. Это мусульманская страна и смотреть религиозные святыни в коротких шортах или топе с открытым животом недопустимо. В такие места надевайте хлопковую юбку или платье в пол. Руки и голова также должны быть закрыты.

Красное море богато на свою флору и фауну, но не все знают, что она бывает весьма опасной. Некоторые виды красивейших рыб или медуз могут обжечь или вколоть вам под кожу яд. Не трогайте ничего руками и не пытайтесь сделать крутое фото, держа морского гада между ладонями. Есть вероятность, что это закончится больницей. Кораллы тоже не трогайте и ни в коем случае не вывозите из страны. За порчу такого изваяния вам грозит штраф от 100 долларов, а за вывоз он увеличится в пять раз как минимум.

Источник фото: Legion-Media

Помните, что злостное египетское солнце для бледнокожих россиян весьма опасно. Сгореть можно буквально за 10 минут, находясь под прямыми лучами в туристический сезон. Это уже не говоря о тепловом ударе. Не находитесь на улице с 12 до 15 часов и всегда носите с собой воду. Порой температура может достигать выше 40 градусов, что для неподготовленного туриста является настоящим адом на земле.

Следите за тем, что и кого вы фотографируете. Местных жителей запечатлевать на снимках строго запрещено, особенно если они не давали на это согласия. Некоторые достопримечательности тоже нельзя фотографировать. Лучше уточнить это у вашего гида, чтобы не нарваться на огромный штраф, гнев окружающих или вовсе департацию.

Источник фото: Legion-Media