Сибирская древность ожила под Петербургом: в Ленобласти восстановили 5‑тысячелетнюю каменную плиту из Хакасии
Сибирская древность ожила под Петербургом: в Ленобласти восстановили 5‑тысячелетнюю каменную плиту из Хакасии

Опубликовано: 28 ноября 2025 13:58
На каменной плите, украшенной изображениями животных, спустя несколько веков после создания был нанесён рисунок человека.

В Ленинградской области завершили работы по восстановлению древней каменной плиты, найденной в захоронении Усть-Камышта-1 в Хакасии.

Этот объект был изучен и возвращён к жизни мастерами Центра реставрации в Рождествено под руководством Станислава Щигорца. Общественности о завершении работ сообщила пресс-служба администрации региона.

В процессе исследования специалисты отметили, что на поверхности выявлены изображения, относящиеся к разным периодам. Сначала во II веке древние мастера высекли на камне изображения животных, а позже другой художник добавил человеческий силуэт.

Вице-губернатор Ленинградской области Владимир Цой рассказал о деятельности реставраторов:

«У нашего областного Центра реставрации есть современная лаборатория по восстановлению каменных предметов. Так как петроглифы — это тоже памятники из камня, их реставрация для нас является ключевым направлением.
Мы активно развиваем сотрудничество с Хакасией, выстраивая не просто обмен услугами, а полноценное партнёрство между музеями. Это позволит не только сохранять, но и всесторонне изучать и показывать людям уникальное наследие древности».

Экспонат занял место на выставке «Спасённые шедевры древнего искусства Хакасии».

Ранее сообщалось о завершении капитального ремонта Фонарного моста в одном из районов Санкт-Петербурга.

Юлия Аликова
