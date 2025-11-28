Сибирская древность ожила под Петербургом: в Ленобласти восстановили 5‑тысячелетнюю каменную плиту из Хакасии

В Ленинградской области завершили работы по восстановлению древней каменной плиты, найденной в захоронении Усть-Камышта-1 в Хакасии.
Этот объект был изучен и возвращён к жизни мастерами Центра реставрации в Рождествено под руководством Станислава Щигорца. Общественности о завершении работ сообщила пресс-служба администрации региона.
В процессе исследования специалисты отметили, что на поверхности выявлены изображения, относящиеся к разным периодам. Сначала во II веке древние мастера высекли на камне изображения животных, а позже другой художник добавил человеческий силуэт.
Вице-губернатор Ленинградской области Владимир Цой рассказал о деятельности реставраторов:
«У нашего областного Центра реставрации есть современная лаборатория по восстановлению каменных предметов. Так как петроглифы — это тоже памятники из камня, их реставрация для нас является ключевым направлением.
Мы активно развиваем сотрудничество с Хакасией, выстраивая не просто обмен услугами, а полноценное партнёрство между музеями. Это позволит не только сохранять, но и всесторонне изучать и показывать людям уникальное наследие древности».
Экспонат занял место на выставке «Спасённые шедевры древнего искусства Хакасии».
Ранее сообщалось о завершении капитального ремонта Фонарного моста в одном из районов Санкт-Петербурга.