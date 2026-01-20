Синоптики предупреждают: какие сюрпризы приготовит погода жителям Центральной России

В ближайшие дни центральные районы России столкнутся с сильным похолоданием. Татьяна Позднякова, ведущий специалист «Метеоновостей», в интервью Life.ru. предупредила о необходимости беречь здоровье и избегать длительных прогулок в морозную погоду.

В среду, 21 января, западные регионы ожидают умеренные морозы, температура будет соответствовать климатической норме для Московской области. Однако уже с четверга, 22 января, погодные условия изменит антициклон — дневные и ночные значения установятся практически без колебаний.

По словам Поздняковой, "атмосферное давление поднимется, а из-за поступления холодного воздуха с востока в Москве температура будет в районе -15…-20°C почти сутки подряд."

В столице и Подмосковье ожидаемые значения составят -15…-17°C, что ощутимо ниже привычных показателей для этого времени года — примерно на 8 градусов.

Основная волна холода придётся на восточные части Центральной России, где местами температура может опуститься до -32°C. Самыми суровыми морозы могут оказаться в Мещёре, там значения на 10-12 градусов ниже обычных январских.

Несмотря на сильное похолодание, эта волна продлится недолго — с 27 января синоптики ожидают резкое потепление. Позднякова подчёркивает:

«При таких морозах медики настоятельно не рекомендуют долгое пребывание на улице пожилым людям, детям и метеозависимым. Допустимы короткие прогулки по 20–30 минут с последующим возвращением в тёплое помещение».

Ранее отмечалось, что аналогичные пониженные температуры придут на этой неделе и в Санкт-Петербург.

