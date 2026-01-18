СКА расстаётся с форвардом: Иван Зинченко выбрал московское «Динамо»

Иван Зинченко, ранее находившийся в составе СКА, продолжит карьеру в московском клубе «Динамо». Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Континентальной хоккейной лиги. Клубы провели обмен, по итогам которого СКА получил нападающих Макара Ханина и Романа Соболева.

В текущем сезоне Зинченко участвовал в матчах Высшей хоккейной лиги, представляя команду «СКА-ВМФ». В двадцати одной игре он набрал десять очков. За время выступлений в КХЛ форвард провёл 136 встреч, в которых отметился двадцать одним результативным действиемдействием: 15 шайб и 6 передач.

