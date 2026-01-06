Скандинавский антициклон захлопнет тепло: Петербург и Ленобласть окутает крепчающий мороз

Синоптик Михаил Леус сообщил о влиянии скандинавского антициклона, который привел к заметному снижению температуры в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
По словам специалиста, дневная температура понизится сразу на 8—9 градусов.
Во вторник морозы усилятся, осадков не ожидается. Ночные температуры в этот период достигнут -14…-16 градусов, в дневные часы будет от -12 до -14 градусов. Подчеркивается, что такая погода сохранится ещё некоторое время.
Ранее приводились данные о количестве выпавших осадков в Северной столице во время новогодних каникул: за этот период высота снежного покрова увеличилась примерно на 30 сантиметров.
