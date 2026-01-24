Сколько чашек бодрящего кофе не превращают утро в тревожное приключение? Врачи раскрыли предел

Врач-гастроэнтеролог Сергей Лопатин, работающий в одной из клиник Санкт-Петербурга, рассказал, сколько кофе разрешено употреблять взрослому человеку без вреда для здоровья. Он сообщил, что предельно допустимое количество кофеина составляет 400 миллиграммов в сутки. Это приблизительно соответствует шести чашкам эспрессо или двум-трем большим порциям американо либо капучино.

— Максимальная суточная доза кофеина для взрослого человека составляет 400 миллиграммов, что равняется примерно шести чашкам эспрессо или двум-трем большим кружкам американо или капучино. Такой точки зрения придерживаются международные и российские организации в сфере здравоохранения и санитарно-эпидемиологического контроля, в том числе ВОЗ и Роспотребнадзор РФ, — заявил Лопатин.

Он также уточнил, что эта доза признана безопасной большинством отраслевых организаций. Однако при определённых состояниях, таких как нарушения сна, тяжёлая гипертония, сердечно-сосудистые заболевания, частая тревожность, гастриты и язвенная болезнь, рекомендуется уменьшить объём кофеина в рационе.

По словам специалиста, содержание кофеина в напитке зависит от нескольких факторов: от сорта зерен, способа приготовления и объёма порции. В 100 граммах зёрен арабики содержится от 1 до 1,5 грамма кофеина, тогда как тот же объём робусты содержит от 2 до 3 граммов. Лопатин отметил, что как фильтр-кофе, так и кофе, сваренный в турке, чаще всего обладают большей концентрацией кофеина, чем эспрессо или американо.

Врач напомнил, что на суточное потребление влияет не только количество чашек, но и крепость напитка. Чтобы избежать нежелательных последствий для здоровья, важно учитывать индивидуальные особенности организма и общее самочувствие.

