Сколько чашек кофе можно выпивать в день: названа норма, которую не стоит превышать

Многие люди не представляют свою жизнь без кофе. Некоторые даже не могут проснуться, пока не выпьют чашечку этого ароматного напитка. Вот только порой любители кофе склонны увлекаться и превышать норму. А это может не лучшим образом сказаться на здоровье.

Сколько чашек кофе в день допустимо пить

Прежде чем говорить о последствиях, стоит выяснить, какой же объем кофе можно выпивать в день без вреда для здоровья. Большинство врачей сходятся во мнении, что безопасная доза кофеина в день — не более 400 мг, что равняется 3-5 чашкам в зависимости от крепости напитка. В таком количестве кофе не вредит, а, наоборот, повышает настроение, предотвращает болезни печени и снижает риск развития онкологических заболеваний.

При этом нужно учитывать, что для каждого человека эта норма варьируется в зависимости от индивидуальных особенностей. Кто-то может выпить четыре кружки и чувствовать себя хорошо, а у кого-то даже после первой чашки начинает заметно учащаться сердцебиение.

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Чем опасен кофе

Употребление напитка в больших количествах может привести к весьма неприятным последствиям. Самые распространенные из них — сердечный приступ, бессонница и нервное перевозбуждение.

Еще кофе может провоцировать развитие глаукомы, а также способствовать образованию уратных камней в почках.

Наконец, кофе стимулирует выработку соляной кислоты и гормона гастрина, который активизирует пищеварение. Все это может привести к развитию изжоги, появлению болей в желудке и тошноте. Особенно если вы привыкли пить кофе на голодный желудок.

Более того, регулярное употребление кофе сверх нормы входит в привычку. В результате человек не может проснуться без кофеина, и создается замкнутый круг, при котором организм получает от напитка только вред, но не может от него отказаться.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Кому стоит воздержаться от кофе

Поскольку кофе оказывает влияние на нервную и сердечно-сосудистую систему, на него не стоит налегать тем, кто страдает гипертонией или нарушением сердечного ритма. Также от кофе лучше отказаться тем, кто столкнулся с мочекаменной болезнью или проблемами с ЖКТ.

Помимо этого, врачи не рекомендуют пить кофе пожилым людям. А все потому что напиток может увеличить потерю кальция и магния, выходящих вместе с мочой.

А еще кофе стоит с осторожностью пить тем, кто принимает различные лекарственные препараты. Все дело в том, что кофе содержит танины, которые могут мешать организму усваивать витамины, белок и железо, пишет РБК.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru