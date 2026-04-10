Сколько часов лететь от Санкт-Петербурга до Дубая?

Перелёт из Санкт-Петербурга в Дубай занимает примерно 6–6,5 часов. Это время может незначительно варьироваться в зависимости от рейса, авиакомпании и погодных условий. Расстояние между городами составляет около 4307 км.
Интересные факты о перелёте
Прямые рейсы. Из Санкт-Петербурга в Дубай летают несколько авиакомпаний, включая Emirates, Flydubai и «Россия». Рейсы выполняются из аэропорта Пулково в Дубайский международный аэропорт или аэропорт Аль-Мактум.
Разница во времени. Дубай опережает Санкт-Петербург на 1 час. Например, если в Санкт-Петербурге 12:00, то в Дубае в этот момент будет 13:00.
Маршруты полётов. Иногда самолёты, следующие из Санкт-Петербурга в Дубай, сначала достигают Абу-Даби (столицы ОАЭ), а затем меняют направление. Это может увеличивать время в пути примерно на 30 минут.
Сезонность. Перелёты в Дубай из Санкт-Петербурга популярны в зимний период, так как ОАЭ считаются привлекательным направлением для отдыха, особенно в холодное время года в России.
Транзитный потенциал. Дубай часто используется как транзитный узел для полётов в другие страны, например, в государства Юго-Восточной Азии, Европы или на острова Индийского океана.