Сколько куполов у храма Спаса на Крови в Санкт-Петербурге?

У храма Спаса на Крови в Санкт-Петербурге девять куполов. Это число символично: оно соответствует девяти чинам ангельским. Купола, покрытые разноцветной эмалью и декорированные золочёными узорами, стали одной из самых ярких особенностей собора.

Символика и особенности куполов

Центральный купол — самый высокий (81 метр). Его высота совпадает с годом гибели императора Александра II (1881 год). Купол имеет луковичную форму и украшен тремя закрученными полосами из белой, зелёной и синей эмали. На вершине установлен позолоченный крест.

Четыре малых купола расположены по сторонам света вокруг центрального. Каждый из них имеет уникальный рисунок и рельеф, выполнен из цветной эмали. Например:

северо-западный купол украшен чередующимися вертикальными синими и зелёными линиями;

северо-восточный — синими и золотыми равносторонними крестами;

юго-западный состоит из квадратов синего, зелёного и белого цвета, образующих косые линии;

юго-восточный дополнен золотыми ромбами на фоне белых, синих и зелёных квадратов.

Колокольня в западной части собора венчается большим золочёным куполом. Его высота — около 63 метров, что соответствует возрасту императора на момент гибели.

Три небольших золочёных купола расположены над алтарной (восточной) частью храма.

Общая площадь куполов, покрытых ювелирной эмалью, превышает тысячу квадратных метров.

Интересные факты

Архитектурный стиль. Храм построен в «русском стиле», который вдохновлён традициями древнерусского зодчества XV–XVII веков. Архитектор Альфред Парланд черпал вдохновение в московской и ярославской архитектурных школах, создавая собор, напоминающий собор Василия Блаженного в Москве.

Место постройки. Храм возведён прямо над местом смертельного ранения императора Александра II. В память о трагическом событии внутри собора под шатром из тёмной яшмы сохранили участок булыжной мостовой и часть решётки набережной, на которых пролилась кровь императора.

Мозаики. Фасады и интерьер храма украшены мозаиками общей площадью более 7000 квадратных метров — это одна из крупнейших коллекций мозаик в Европе. Работы выполнены по эскизам известных художников, таких как Виктор Васнецов, Михаил Нестеров и Андрей Рябушкин.

Реставрация. После советского периода реставрация храма длилась 27 лет — дольше, чем само строительство (24 года).

Военное прошлое. Во время блокады Ленинграда в один из куполов попал немецкий фугасный снаряд весом 150 кг, который не взорвался. Его обнаружили только в 1961 году.

