Городовой / Город / Сколько мётел нужно, чтобы город засиял? Выборгский район разгадал секрет чистоты – цифра поражает!
Сколько мётел нужно, чтобы город засиял? Выборгский район разгадал секрет чистоты – цифра поражает!

Опубликовано: 18 января 2026 11:36
 Проверено редакцией
globallookpress.com
Сколько мётел нужно, чтобы город засиял? Выборгский район разгадал секрет чистоты – цифра поражает!
Городовой ру

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Разумишкин проверил, как проходят работы по очистке территорий в Выборгском районе города. Вместе с ним в инспекции участвовали заместитель главы района Елена Осипова, директор Жилищного агентства Ирина Мищенко и руководитель организации «Коломяжское» Виктор Юкляев. Информация об этом проверочном визите была опубликована им в социальной сети.

Чиновники лично осмотрели участки около станций метро «Выборгская» и «Удельная», посетили Гренадерский сквер, дворы, улицы и детские площадки поблизости. По словам Разумишкина, основные задачи по уборке выполнены полностью. Он уточнил: «Вывезено более 5,2 тысячи кубометров снега из дворов и порядка 50 тысяч кубометров — с дорог, почищены все потенциально опасные кровли».

Вице-губернатор также рассказал, что в Выборгском районе трудятся 371 дворник, при этом жильём обеспечены 158 человек — этот район занимает по этому показателю лидирующую позицию в городе. Он добавил, что посетил помещение для дворников на Костромской улице, чтобы оценить условия труда. По словам Разумишкина, несмотря на то, что последний ремонт был произведён несколько лет назад, помещение содержится в чистоте, и условия для работников удовлетворительны.

Разумишкин отметил, что общая картина уборки оценивается как удовлетворительная, однако были высказаны отдельные замечания, которые, как он выразился, «уверен, будут устранены на выходных».

Автор:
Юлия Аликова
Город
