Город / "Сколько стоит сердце «Бешикташа»? «Зенит» шокировал Турцию щедрым предложением за капитана Кёкчю"
Опубликовано: 18 января 2026 12:32
 Проверено редакцией
Городовой ру

Клуб из Санкт-Петербурга намерен приобрести полузащитника Оркуна Кёкчю, который в настоящее время является капитаном турецкого «Бешикташа». Как сообщается, российский коллектив уже сделал предложение по переходу футболиста, оценив его более чем в 30 миллионов евро. Это предложение обсуждается в первой половине недели.

Оркуну Кёкчю сейчас 25 лет. В текущем сезоне он провёл 21 игру за «Бешикташ» во всех турнирах и отметился тремя результативными передачами. Его переход в стамбульский клуб оформлен на условиях аренды, при этом права на футболиста принадлежат португальской «Бенфике».

В 2023 году Кёкчю вместе с «Бенфикой» завоевал португальский Суперкубок. До этого, с 2018 по 2023 год, он выступал за нидерландский «Фейенорд», где стал чемпионом страны и был признан лучшим игроком года в Нидерландах. За сборную Турции полузащитник сыграл 46 матчей, забил три гола и отдал девять голевых передач.

Автор:
Юлия Аликова
Город
