Сколько света наловил Петербург в 2025‑м: синоптик озвучил счёт по часам

В течение 2025 года Петербург получил лишь на полтора часа меньше солнечного света, чем среднее многолетнее значение. Об этом рассказал Александр Колесов, главный синоптик города. По его словам, максимум ясных дней пришёлся на июль, когда солнце появлялось в течение всех 30 дней.
В июле общее солнечное время достигло 326 часов. Превышение нормы по световым часам наблюдалось не только в июле, но также в августе и сентябре. В ноябре солнце показывалось всего четыре дня, что в сумме дало 8,5 световых часа, такое же количество дней было и в декабре, но общее время составило 7,5 часа.
Прошедший год оказался вторым по теплу в городской погодной летописи среди самых теплых летних сезонов. От абсолютного рекорда 2024 года 2025-й отделяет всего 0,001 градуса. По поводу количества осадков Колесов отметил, что оно составило 114 процентов от установленных для региона показателей.
Тем не менее, синоптик уточнил, что уровень осадков за год далёк от экстремальных значений, зафиксированных в XXI веке.
«Текущий показатель не был рекордным для последних десятилетий», – подчеркнул он.
