Скоро у шедевров заговорит искусственный разум: Пиотровский сообщил, что Эрмитаж готовит электронных экскурсоводов

Директор Эрмитажа считает, что в организации выставок с применением искусственного интеллекта нет необходимости.

В Государственном Эрмитаже планируют внедрить электронных гидов, использующих искусственный интеллект. Генеральный директор музея Михаил Пиотровский сообщил об этом во время ежегодной беседы с пользователями в сети.

Он обратил внимание на то, что цифровые экскурсии в музее уже реализованы и продолжают совершенствоваться.

По словам директора, в перспективе гости получат полную информацию об Эрмитаже, используя только мобильный телефон.

Уже сейчас сотрудники учреждения проводят эксперименты с новыми технологиями в рамках программы «Небесный Эрмитаж», в которую входят проекты, связанные с цифровыми токенами, NFT и искусственным интеллектом.

Пиотровский подчеркнул:

"мы его будем учить, а дальше будет видно".

Руководитель также рассказал о том, что в Эрмитаже была подготовлена полноценная выставка при участии искусственного интеллекта. В музее уже работают чат-боты, способные подробно отвечать на вопросы посетителей.

Дополнительно проходят испытания несколько аватаров, которые в будущем смогут проводить самостоятельные экскурсии.

Пиотровский отметил особенности использования новых электронных гидов:

«Только не механическое должно быть хорошим. Понимаете, каким бы ни сделал электронного экскурсовода, эрмитажные экскурсоводы лучше»,

— добавил он.

Ранее сообщалось, что в Петербурге автоматические системы на основе искусственного интеллекта применяются для охраны городских памятников, включая Медного всадника и скульптур на канале Грибоедова.