Скоростная магистраль Москва — Петербург: что уже построено и где идут работы

Опубликовано: 20 января 2026 01:00
 Проверено редакцией
Скоростная магистраль Москва — Петербург: что уже построено и где идут работы
Скоростная магистраль Москва — Петербург: что уже построено и где идут работы
Global Look Press / Maksim Konstantinov

Строительство высокоскоростной железнодорожной линии между столицей и Санкт-Петербургом перешло в фазу активного выполнения работ.

Министр транспорта России Андрей Никитин сообщил ТАСС, что 2025 год стал ключевым для проекта, поскольку именно сейчас происходит переход от проектирования к непосредственному строительству. Заявление министра прозвучало в интервью информационному агентству.

Основной объем работ на данный момент сосредоточен на участке между Крюково и Тверью. Здесь развёрнуто масштабное строительство, создаётся технологическая база, необходимая для испытаний современных скоростных решений.

Параллельно налаживается производство важных комплектующих, которые уже проходят обязательные проверки и получают сертификацию.

Ранее стало известно, что на предприятии в Челябинске под названием «Русские Электрические Двигатели» завершились приёмочные испытания двигателя для поездов, предназначенных для данной железнодорожной линии.

Новый двигатель должен стать основой подвижного состава на маршруте между двумя крупнейшими городами страны. Эта работа также связана с развитием отечественных технологий в транспортной отрасли.

Автор:
Юлия Аликова
Город
