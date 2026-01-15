Городовой / Город / Скрытые письма возраста: какие тайны характера прячут ваши морщины?
Скрытые письма возраста: какие тайны характера прячут ваши морщины?

Опубликовано: 15 января 2026 01:30
Скрытые письма возраста: какие тайны характера прячут ваши морщины?
Городовой ру

Установлено, что наиболее выраженные морщины на лице формируются под воздействием эмоций, связанных со стрессом.

Каждая эмоция, которую испытывает человек, оставляет свой след на его лице. По выражению лица можно определить не только текущее настроение, но и черты характера, как уверяет психолог Марианна Абравитова. Она отмечает, что "морщины, а особенно те, которые появляются в результате мимических движений, связаны с нашими эмоциями и повторяющимися сокращениями лицевых мышц", отчего на лице фиксируется то, что происходило внутри человека.

Серьёзные морщины чаще всего образуются в результате пережитого стресса или постоянных отрицательных чувств, поскольку именно эти переживания вызывают затяжное напряжение мышц лица. Однако складки на коже появляются и после смеха или радости — положительные переживания тоже отражаются на внешности. Среди них особенно заметны морщины вокруг глаз, получившие в обиходе название «гусиных лапок», которые возникают, когда человек часто улыбается или щурится, поясняет специалист.

Линии вокруг рта формируются из-за многочисленных улыбок и подъема уголков губ — этот процесс тоже связан с эмоциональной активностью. Впрочем, не только весёлые эмоции сказываются на облике: длительное напряжение, раздумья или сосредоточенность тоже могут привести к появлению отдельных типов морщин. Например, между бровями часто появляются линии из-за старания или длительного пребывания за компьютером, а горизонтальные складки на лбу — при удивлении или активных разговорах.

Когда человек испытывает грусть, разочарование или недовольство, это ведет к образованию носогубных складок. Углубление их происходит при опускании уголков рта, так появляются так называемые «линии марионетки» — они идут вниз от рта, продолжая носогубные заломы. Участие в формировании морщин на шее и по контуру лица также принимает опущенная голова или застенчивое выражение лица.

Психолог подчеркивает, что причина глубоких и раньше всего появляющихся морщин кроется не столько в частой смене эмоций, сколько в постоянном внутреннем напряжении.

«Здесь ключевую роль играет хроническое мышечное напряжение, вызванное не просто мимикой, а именно попаданием в длительное эмоциональное состояние, которое может даже захватывать психику навсегда. Это не разовая эмоция, а хронический эмоциональный фон»,— обращает внимание Абравитова.

Каждый человек по-своему выражает эмоции: кто-то чаще улыбается, кто-то чаще хмурится, и этот индивидуальный мышечный рисунок влияет на характер морщин. Существенную роль играют сила и частота движений: если мышца работает интенсивно и часто, то и кожные заломы становятся более выраженными. По словам психолога,

«По нашим морщинкам можно сразу увидеть, в каких эмоциях мы живём, каким человеком являемся. Особенно в пожилом возрасте можно по лицу читать, как по книге, как человек, в принципе, прожил свою жизнь».

Юлия Аликова
