Скрытые письма возраста: какие тайны характера прячут ваши морщины?

Каждая эмоция, которую испытывает человек, оставляет свой след на его лице. По выражению лица можно определить не только текущее настроение, но и черты характера, как уверяет психолог Марианна Абравитова. Она отмечает, что "морщины, а особенно те, которые появляются в результате мимических движений, связаны с нашими эмоциями и повторяющимися сокращениями лицевых мышц", отчего на лице фиксируется то, что происходило внутри человека.

Серьёзные морщины чаще всего образуются в результате пережитого стресса или постоянных отрицательных чувств, поскольку именно эти переживания вызывают затяжное напряжение мышц лица. Однако складки на коже появляются и после смеха или радости — положительные переживания тоже отражаются на внешности. Среди них особенно заметны морщины вокруг глаз, получившие в обиходе название «гусиных лапок», которые возникают, когда человек часто улыбается или щурится, поясняет специалист.

Линии вокруг рта формируются из-за многочисленных улыбок и подъема уголков губ — этот процесс тоже связан с эмоциональной активностью. Впрочем, не только весёлые эмоции сказываются на облике: длительное напряжение, раздумья или сосредоточенность тоже могут привести к появлению отдельных типов морщин. Например, между бровями часто появляются линии из-за старания или длительного пребывания за компьютером, а горизонтальные складки на лбу — при удивлении или активных разговорах.

Когда человек испытывает грусть, разочарование или недовольство, это ведет к образованию носогубных складок. Углубление их происходит при опускании уголков рта, так появляются так называемые «линии марионетки» — они идут вниз от рта, продолжая носогубные заломы. Участие в формировании морщин на шее и по контуру лица также принимает опущенная голова или застенчивое выражение лица.

Психолог подчеркивает, что причина глубоких и раньше всего появляющихся морщин кроется не столько в частой смене эмоций, сколько в постоянном внутреннем напряжении.

«Здесь ключевую роль играет хроническое мышечное напряжение, вызванное не просто мимикой, а именно попаданием в длительное эмоциональное состояние, которое может даже захватывать психику навсегда. Это не разовая эмоция, а хронический эмоциональный фон»,— обращает внимание Абравитова.

Каждый человек по-своему выражает эмоции: кто-то чаще улыбается, кто-то чаще хмурится, и этот индивидуальный мышечный рисунок влияет на характер морщин. Существенную роль играют сила и частота движений: если мышца работает интенсивно и часто, то и кожные заломы становятся более выраженными. По словам психолога,

«По нашим морщинкам можно сразу увидеть, в каких эмоциях мы живём, каким человеком являемся. Особенно в пожилом возрасте можно по лицу читать, как по книге, как человек, в принципе, прожил свою жизнь».

