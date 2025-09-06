Скрытые жемчужины Петербурга: в каких дворах-колодцах искать самые крошечные дома города

Флигели, каретники и дровяные грешным делом можно принять за пристройки.

В петербургских дворах порой встречаются здания, которых нет ни на картах, ни в путеводителях. Их называют «маленькими особнячками», хотя изначально это были каретники, дровяные сараи, складские пристройки или крошечные жилые флигели для дворников и обслуживающего персонала.

Сегодня большинство из них перепланированы и используются как полноценные квартиры, офисы или мастерские.

Архитектурные крошки

Эти строения легко пропустить, если не знать, где искать. Например, на набережной Фонтанки, 18Г пристройка выглядит как часть жилого дома, но раньше здесь была арка для въезда карет — петли ворот сохранились до сих пор.

На Большом проспекте Петроградской стороны, 71Б и Большом проспекте ВО, 11 спрятаны похожие «невидимые» домики, а по 3-й линии, 26 их можно рассмотреть сверху, из парадной.

Тайные адреса

В коллекцию необычных построек входят десятки адресов:

наб. Фонтанки, 44 — бывший дровник с декоративным фасадом;

ул. Съезжинская, 24 — крошечный флигель, едва заметный из-за арок;

ул. Моховая, 18 — второй двор, почти музейный образец старой кладки;

ул. Репина, 29Б — старинная пристройка, словно застрявшая во времени;

Средний пр. ВО, 99/18Б — каретник, переоборудованный под жилое пространство.

Многие из этих строений не отмечены даже на «Яндекс.Картах», поэтому прогулка превращается в игру-следствие.

Петербург, который скрыт за фасадами

Особое очарование таких мест в их истории. Когда-то здесь хранили дрова для отопления домов, держали лошадей, жили дворники. Теперь за арками — мастерские дизайнеров, квартиры-студии и кофейни.

Парадные и внутренние дворы становятся музеем под открытым небом, где каждый кирпич хранит память о старом Петербурге.

Если знать адреса, можно открыть для себя город заново: за привычными фасадами скрываются десятки мини-домов с необычными судьбами, которых нет в туристических маршрутах.