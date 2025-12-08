Скрывавшееся от публики полотно: Эрмитаж представит «Жертвоприношение Авраама» Рембрандта

Картина «Жертвоприношение Авраама» авторства Рембрандта возвращается на обозрение посетителей Государственного Эрмитажа после длительного перерыва, связанного с проведёнными реставрационными работами, сообщили в музее.
Реставраторы завершили обновление полотна, которое длилось четыре года и потребовало тщательного удаления слоёв лака и позднейших наслоений, скрывавших оригинальную живопись мастера.
Показ запланирован на 10 декабря в Аполлоновом зале Зимнего дворца. В этот день зрители смогут увидеть не только обновлённую картину, но и материалы, иллюстрирующие процесс её реставрации: изображения в инфракрасном и ультрафиолетовом свете, а также микросъёмки отдельных фрагментов, полученные во время работы специалистов.
Картина «Жертвоприношение Авраама» была создана Рембрандтом Харменсом ван Рейном в 1635 году. На полотне художник изобразил момент, когда Авраам собирается принести сына Исаака в жертву, но ангел останавливает его. С 1779 года этот шедевр входит в собрание Эрмитажа.
