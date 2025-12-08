Городовой / Город / Скрывавшееся от публики полотно: Эрмитаж представит «Жертвоприношение Авраама» Рембрандта
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Перенёс инсульт, но не пережил последствий: умер Дмитрий Красильников из «Реальных пацанов» Город
«Это мнимый эффект чистоты»: отбеливает ли рисовая вода зубы Общество
Кофе на Неве — маленькая роскошь: средний чек у петербуржцев уже выше 600 рублей Город
Петербургские адреса: лабиринт, в котором заблудятся даже местные Город
Интеллектуальный штаб империи: как Петербург обогнал Москву в роли научного центра в XVIII веке Учеба
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт

Скрывавшееся от публики полотно: Эрмитаж представит «Жертвоприношение Авраама» Рембрандта

Опубликовано: 8 декабря 2025 10:13
Скрывавшееся от публики полотно: Эрмитаж представит «Жертвоприношение Авраама» Рембрандта
Скрывавшееся от публики полотно: Эрмитаж представит «Жертвоприношение Авраама» Рембрандта
Global Look Press / The State Hermitage Museum

В течение четырёх лет специалисты проводили реставрацию произведения, удаляя лак и поздние наслоения, чтобы открыть авторский слой живописи.

Картина «Жертвоприношение Авраама» авторства Рембрандта возвращается на обозрение посетителей Государственного Эрмитажа после длительного перерыва, связанного с проведёнными реставрационными работами, сообщили в музее.

Реставраторы завершили обновление полотна, которое длилось четыре года и потребовало тщательного удаления слоёв лака и позднейших наслоений, скрывавших оригинальную живопись мастера.

Показ запланирован на 10 декабря в Аполлоновом зале Зимнего дворца. В этот день зрители смогут увидеть не только обновлённую картину, но и материалы, иллюстрирующие процесс её реставрации: изображения в инфракрасном и ультрафиолетовом свете, а также микросъёмки отдельных фрагментов, полученные во время работы специалистов.

Картина «Жертвоприношение Авраама» была создана Рембрандтом Харменсом ван Рейном в 1635 году. На полотне художник изобразил момент, когда Авраам собирается принести сына Исаака в жертву, но ангел останавливает его. С 1779 года этот шедевр входит в собрание Эрмитажа.

Ранее сообщалось о другом значимом культурном проекте. Так, 13 декабря Русский музей планирует открыть крупную экспозицию «Русская традиция».

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью