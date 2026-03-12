Когда пройдет фестиваль питерского рока?

Опубликовано: 12 марта 2026 16:35
 Проверено редакцией
рок-фестиваль, музыкант
Global Look Press/Ilya Moskovets
Фестиваль «Наши в городе» пройдёт в Санкт-Петербурге 23 мая 2026 года.

В 2026 году в Санкт-Петербурге пройдёт масштабный фестиваль «Наши в городе», посвящённый двум знаковым юбилеям: 45-летию Ленинградского Рок-клуба и 25-летию радиостанции «НАШЕ Радио — Санкт-Петербург». Это событие станет не просто концертом, а настоящим путешествием в эпоху, когда рок-музыка стала символом перемен и культурным феноменом.

Почему это важно

Ленинградский Рок-клуб — колыбель отечественного рока. Он дал сцену, зрителя и свободу творчества десяткам культовых групп. Рок повлиял на развитие литературы, кино, театра и изобразительного искусства, став источником вдохновения для тысяч творческих людей. «НАШЕ Радио», продолжая традиции Рок-клуба, открывает новые имена и дарит музыкантам возможность делиться творчеством со слушателями.

Что ждёт зрителей

Фестиваль обещает полное погружение в атмосферу рок-клубовской эпохи. Зрителей ждут:
Воспоминания очевидцев — рассказы тех, кто был частью истории.
Уникальные архивные свидетельства — фото, видео и документы, которые помогут воссоздать дух времени.
Выступления легендарных музыкантов, для которых Ленинградский Рок-клуб стал стартовой площадкой и местом силы.

Кто выступит

На сцене Ледового дворца 23 мая 2026 года в 18:00 выступят:

  • группа «Алиса» — одна из самых влиятельных рок-групп России;
  • «Пикник» — легендарная группа, чьи хиты стали классикой русского рока;
  • «АВИА» — коллектив, чьи эксперименты с звуком и текстами запомнились многим;
  • проект «СимфоКИНО» — уникальное сочетание симфонической музыки и роковых хитов;
  • Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» — специальный гость фестиваля, представитель Свердловского Рок-клуба.

Где пройдёт

Ледовый дворец — современная многоцелевая площадка, которая принимала мировых звёзд рока и поп-музыки. Адрес: проспект Пятилеток, 1 (метро «Проспект Большевиков»).

Автор:
Пономарева Дарина
