Когда пройдет фестиваль питерского рока?

В 2026 году в Санкт-Петербурге пройдёт масштабный фестиваль «Наши в городе», посвящённый двум знаковым юбилеям: 45-летию Ленинградского Рок-клуба и 25-летию радиостанции «НАШЕ Радио — Санкт-Петербург». Это событие станет не просто концертом, а настоящим путешествием в эпоху, когда рок-музыка стала символом перемен и культурным феноменом.
Почему это важно
Ленинградский Рок-клуб — колыбель отечественного рока. Он дал сцену, зрителя и свободу творчества десяткам культовых групп. Рок повлиял на развитие литературы, кино, театра и изобразительного искусства, став источником вдохновения для тысяч творческих людей. «НАШЕ Радио», продолжая традиции Рок-клуба, открывает новые имена и дарит музыкантам возможность делиться творчеством со слушателями.
Что ждёт зрителей
Фестиваль обещает полное погружение в атмосферу рок-клубовской эпохи. Зрителей ждут:
Воспоминания очевидцев — рассказы тех, кто был частью истории.
Уникальные архивные свидетельства — фото, видео и документы, которые помогут воссоздать дух времени.
Выступления легендарных музыкантов, для которых Ленинградский Рок-клуб стал стартовой площадкой и местом силы.
Кто выступит
На сцене Ледового дворца 23 мая 2026 года в 18:00 выступят:
- группа «Алиса» — одна из самых влиятельных рок-групп России;
- «Пикник» — легендарная группа, чьи хиты стали классикой русского рока;
- «АВИА» — коллектив, чьи эксперименты с звуком и текстами запомнились многим;
- проект «СимфоКИНО» — уникальное сочетание симфонической музыки и роковых хитов;
- Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы» — специальный гость фестиваля, представитель Свердловского Рок-клуба.
Где пройдёт
Ледовый дворец — современная многоцелевая площадка, которая принимала мировых звёзд рока и поп-музыки. Адрес: проспект Пятилеток, 1 (метро «Проспект Большевиков»).