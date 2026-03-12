Грязь, брак и отсутствие дезинфекции: кафе на Оптиков закрыто судом из-за отравлений

Санкт-Петербурге суд временно закрыл кафе после отравления четырех человек.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, все пострадавшие в конце февраля посещали заведение «Мангал & Гриль» на улице Оптиков.
В ходе санитарно-эпидемиологического расследования обнаружили серьезные нарушения санитарных норм: нет бактерицидных установок для обработки воздуха на участке приготовления холодных блюд (салатов); посуду не дезинфицировали; повар работал без спецодежды; на кухне была грязь; продукты хранились без этикеток и при неправильной температуре; принимали продукцию без маркировки.
За это составили протокол по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в общепите.
К моменту суда часть проблем исправили, но работу кафе приостановили на 45 дней.