Грязь, брак и отсутствие дезинфекции: кафе на Оптиков закрыто судом из-за отравлений

Опубликовано: 12 марта 2026 16:30
 Проверено редакцией
Грязь, брак и отсутствие дезинфекции: кафе на Оптиков закрыто судом из-за отравлений
Грязь, брак и отсутствие дезинфекции: кафе на Оптиков закрыто судом из-за отравлений
Global Look Press / Ilya Moskovets / URA.RU
Все пострадавшие в конце февраля посетили одно и то же кафе.

Санкт-Петербурге суд временно закрыл кафе после отравления четырех человек.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, все пострадавшие в конце февраля посещали заведение «Мангал & Гриль» на улице Оптиков.

В ходе санитарно-эпидемиологического расследования обнаружили серьезные нарушения санитарных норм: нет бактерицидных установок для обработки воздуха на участке приготовления холодных блюд (салатов); посуду не дезинфицировали; повар работал без спецодежды; на кухне была грязь; продукты хранились без этикеток и при неправильной температуре; принимали продукцию без маркировки.

За это составили протокол по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в общепите.

К моменту суда часть проблем исправили, но работу кафе приостановили на 45 дней.

Автор:
Юлия Аликова
Город
