Сладости, драгоценности и свечи: как украшали ёлку в царской России — и в домах старого Петербурга

То, что сегодня выглядит привычно, в петербургских семьях появилось лишь в середине XIX века.

В русский дом ёлка пришла не сразу. До 1840-х годов её почти не знали: ни Пушкин, ни Лермонтов никогда не видели рождественского дерева — ставили его только при дворе и главным образом по немецкому образцу.

Первые ёлки были небольшими и настольными. Их зажигали дважды — в сочельник и на Рождество — после чего убирали. Подарков под деревом не оставляли: всё, что висело на ветках, и было подарками, каждый — от конкретного человека.

Что вешали на ветках

Украшения первых десятилетий — это не игрушки, а предметы, которые имели символический или гастрономический смысл. На дереве появлялись:

яблоки, виноград, мандарины, сухофрукты;

медовые пряники и "сахарные игрушки", сделанные кондитерами;

орехи, покрытые золотой краской;

восковые свечи в металлических держателях, иногда — маленькие фонарики.

У состоятельных семей ёлки превращались в демонстрацию достатка. Газеты середины XIX века упоминали «искусственные ёлки», украшенные кольцами, серьгами, лентами и драгоценностями, — верхние ветви для украшений, нижние для сладостей.

Когда ёлка стала праздником

К середине 1840-х годов мода резко усилилась: в кондитерских появились "немецкие ёлочки" уже со сладостями. Чуть позже крестьяне стали привозить деревья к Гостиному двору — и появились публичные ёлки.

В конце XIX века на смену фруктам и пряникам пришли картонные фигурки, "дрезденские" игрушки, стеклянные шары, ватные ангелы и бумажные гирлянды. К празднику готовили хлопушки, бенгальские огни, блёстки и "снег" из ваты.

Постепенно традиция дошла до провинции, церковных школ и монастырей. В это же время укрепилась привычка украшать комнату вокруг ёлки живыми цветами.

Что оставалось неизменным

Несмотря на моду и богатство украшений, главной деталью оставалась Вифлеемская звезда на верхушке и свечи, символизировавшие рождественский свет.

Именно эта комбинация — дерево, свет и семейное собрание — сделала ёлку частью русского быта.