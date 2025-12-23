«Славянка» тронется 24 декабря: новый трамвай подоспеет как раз к праздникам

Новая трамвайная линия, получившая название «Славянка», начнет работу на юге Санкт-Петербурга уже 24 декабря, сообщает 78.ru.
На прошлой неделе губернатор города Александр Беглов сообщил в прямом эфире городской телепрограммы, что запуск линии станет важным событием для жителей, поскольку работы были связаны с серьезными техническими трудностями.
Эта линия построена обособленно и не связана с остальной трамвайной сетью города, а её трасса проходит через сложные транспортные развязки.
Беглов также отметил, что эксплуатацией новых вагонов и остановочных павильонов займется отдельная организация, отличная от привычного предприятия городского электрического транспорта.
Первую очередь новой сети проложили по маршруту от метрополитена «Купчино» через посёлок Шушары до «Славянки».
Транспортная линия уже прошла все технические проверки и получила разрешение на ввод в эксплуатацию.
