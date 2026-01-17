Городовой / Полезное / Слоеный восторг: салат «Белая шуба» - готовится ультрапросто, вкус - манна небесная
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Один человек пострадал в огненной ловушке жилого дома Тосненского района Город
Путин объявил: Петербург соберёт мировой транспортный форум уже в апреле Город
В Северной столице азарт скрывался за черной дверью: как в Петербурге раскрыли тайное казино Город
Рецепт настоящей курочки терияки: нашел в Сети и отказался от доставки Полезное
«Острый случай в Петербургском автобусе: как одна дама устроила пассажиру перцовый душ» Город
Теги
Санкт-Петербург Лайфхак История и культура Санкт-Петербурга Россия Интересные факты
Категории
Общество Спорт Полезное

Слоеный восторг: салат «Белая шуба» - готовится ультрапросто, вкус - манна небесная

Опубликовано: 17 января 2026 19:30
 Проверено редакцией
Слоеный восторг: салат «Белая шуба» - готовится ультрапросто, вкус - манна небесная
Слоеный восторг: салат «Белая шуба» - готовится ультрапросто, вкус - манна небесная
Фото: Городовой.ру

Этот салат с селёдкой, картошкой и яйцом можно назвать зимней «Белой Шубой» — он такой же сытный и праздничный, но без свёклы и с более крупной нарезкой, которая позволяет почувствовать вкус каждого ингредиента. Готовится он быстро и не требует сложных манипуляций.

Для салата понадобится:

  • 250–300 г малосольной селёдки (филе)
  • 3–4 картофелины, отваренных в мундире и полностью остывших
  • 1 крупная луковица (лучше красная или фиолетовая)
  • 3–4 отварных яйца
  • 200 мл майонеза
  • ½ ч. л. горчицы
  • ⅓–½ ст. л. столового хрена (по желанию)

Селёдку и остывший картофель нарежьте некрупными кусочками, яйца — покрупнее. Лук нашинкуйте полукольцами. Его можно использовать свежим (если сорт сладкий), ошпарить кипятком или быстро замариновать в смеси масла, уксуса, соли и сахара.

Для заправки смешайте майонез с одним растёртым желтком, горчицей и хреном до однородности. Соедините все ингредиенты, щедро заправьте соусом и дайте салату настояться в холодильнике. Подавайте охлаждённым — вкус получится насыщенным и очень гармоничным.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью