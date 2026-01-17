Слоеный восторг: салат «Белая шуба» - готовится ультрапросто, вкус - манна небесная

Этот салат с селёдкой, картошкой и яйцом можно назвать зимней «Белой Шубой» — он такой же сытный и праздничный, но без свёклы и с более крупной нарезкой, которая позволяет почувствовать вкус каждого ингредиента. Готовится он быстро и не требует сложных манипуляций.

Для салата понадобится:

250–300 г малосольной селёдки (филе)

3–4 картофелины, отваренных в мундире и полностью остывших

1 крупная луковица (лучше красная или фиолетовая)

3–4 отварных яйца

200 мл майонеза

½ ч. л. горчицы

⅓–½ ст. л. столового хрена (по желанию)

Селёдку и остывший картофель нарежьте некрупными кусочками, яйца — покрупнее. Лук нашинкуйте полукольцами. Его можно использовать свежим (если сорт сладкий), ошпарить кипятком или быстро замариновать в смеси масла, уксуса, соли и сахара.

Для заправки смешайте майонез с одним растёртым желтком, горчицей и хреном до однородности. Соедините все ингредиенты, щедро заправьте соусом и дайте салату настояться в холодильнике. Подавайте охлаждённым — вкус получится насыщенным и очень гармоничным.