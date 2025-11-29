Смертельная остановка на Московском шоссе: водители погибли, выйдя менять резину

Вечером 28 ноября в Пушкинском районе Санкт-Петербурга произошло дорожное происшествие с участием грузового автомобиля Volvo. По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, 59-летний водитель грузовика, следуя по Московскому шоссе в направлении центра города, совершил наезд на автобус ПАЗ и автомобиль «Камаз», которые находились на выделенной полосе у обочины.
В тот момент водители автобуса и большегруза занимались заменой шин, находясь рядом со своими транспортными средствами. Грузовик сбил мужчин, они скончались на месте от полученных травм. По факту произошедшего обстоятельства аварии выясняются.