Городовой / Город / Смертельная остановка на Московском шоссе: водители погибли, выйдя менять резину
Опубликовано: 29 ноября 2025 20:51
На Московском шоссе произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли мужчины, занимавшиеся ремонтом автомобиля.

Вечером 28 ноября в Пушкинском районе Санкт-Петербурга произошло дорожное происшествие с участием грузового автомобиля Volvo. По сообщению пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области, 59-летний водитель грузовика, следуя по Московскому шоссе в направлении центра города, совершил наезд на автобус ПАЗ и автомобиль «Камаз», которые находились на выделенной полосе у обочины.

В тот момент водители автобуса и большегруза занимались заменой шин, находясь рядом со своими транспортными средствами. Грузовик сбил мужчин, они скончались на месте от полученных травм. По факту произошедшего обстоятельства аварии выясняются.

Автор:
Юлия Аликова
Город
