Снег в июле, извержение вулкана: каким было самое холодное лето в русской истории

Одно из самых суровых лет в истории России пришлось на 1604 год. Тогда в июле в Москве несколько дней лежал снег, а люди передвигались на санях. Это событие стало пиком климатических аномалий начала XVII века, совпавших с кризисом власти и голодом.

Период, получивший название Малого ледникового, сопровождался резким похолоданием, неурожаем и социальными потрясениями. Причинами считаются снижение солнечной активности, ослабление Гольфстрима и извержение вулкана Уайнапутина в Перу в 1600 году.

В 1601–1603 годах в России наблюдались затяжные дожди, заморозки и неурожай. По данным историков, только в Москве погибло более 120 тысяч человек. Хлеб подорожал в 25 раз, а на фоне нехватки продовольствия фиксировались случаи людоедства.

Царь Борис Годунов пытался остановить катастрофу: раздавал хлеб, открыл царские закрома, запретил спекуляции и даже временно восстановил Юрьев день. Но усилия оказались безрезультатными — бедствие продолжалось несколько лет подряд.

Аномалии сопровождались и астрономическими событиями: в 1604 году в небе вспыхнула сверхновая звезда в созвездии Змееносца, что многие восприняли как дурное предзнаменование. Суеверия, голод и кризис доверия к власти лишь усилили общественное напряжение и подготовили почву для политического взрыва.