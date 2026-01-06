Снежный Петербург: как росгвардейцы с таксистом устроили спасательную операцию на парковке

В центре Петербурга водитель не смог самостоятельно выехать с платной парковки на Миллионной улице из-за большого количества снега.

Мужчина рассказал, что до восьми часов вечера оставил машину на единственном свободном месте, оплатив 980 рублей, но к моменту выезда снег настолько затруднил движение, что выбраться самостоятельно стало невозможно, сообщает 78.ru.

После нескольких неудачных попыток ему и его брату пришли на помощь двое сотрудников Росгвардии, а также таксист. Только совместными усилиями удалось вытолкать автомобиль. Водитель поблагодарил всех участников за поддержку.

По словам мужчины, за день он заметил, что центральные улицы Петербурга заметены снегом, а очистка чаще всего ведется только на основной проезжей части, оставляя парковочные зоны нерасчищенными.

Жители города и Ленинградской области часто рассказывают в своих соцсетях о похожих трудностях с выездом и парковкой в подобных условиях.

Виталий Кусков, замдиректора городского учреждения по управлению дорогами Юго-Западного округа, сообщил, что специалисты заранее готовились к снегопадам.

С начала обильных осадков на улицы Петербурга вывели дополнительную технику и привлекли новых водителей для работы. На данный момент было вывезено около 11,5 тысячи кубометров снега.

«Работаем плотно, согласно регламенту. Некоторые недовольны солями, обработкой, но все согласно регламенту», — подчеркнул Кусков.

Евгений Разумишкин, вице-губернатор Петербурга, сообщил, что в последнее время на уборку города ежедневно выходит 949 единиц техники и примерно 1000 человек вручную занимаются расчисткой.

За последние сутки специалисты вывезли 24 115 кубометров снега. Особое внимание в эти дни уделяется не только дорогам, но и очистке кровель.

За четвертое января с крыш было очищено от снега и наледи 214 тысяч квадратных метров. К этим работам привлекли 956 кровельщиков, из которых 279 — это постоянные сотрудники управляющих компаний, а 677 — специально приглашенные бригады.

Все работы производятся с соблюдением правил безопасности, чтобы избежать перегрузки конструкций и снизить опасность падения сосулек на прохожих.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».