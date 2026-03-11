Снежный «счет» на 30 млн: как ГАТИ штрафует за уборку во дворах Петербурга

В Санкт-Петербурге ГАТИ оштрафовала нарушителей за некачественную зимнюю уборку на 30 млн рублей, сосредоточив внимание на крышах и дворах.
Пресс-служба ГАТИ сообщила предварительные результаты надзора за очисткой города от снега. Зимой инспекторы проверяли состояние дворов, частных участков, крыш нежилых зданий и территорий рядом с рабочими зонами — всего более 5 тысяч объектов.
Выдано около 500 предписаний и проведено свыше 700 консультаций, а нарушителям пришлось выплатить примерно 30 млн рублей штрафов.
Предыдущие нарушения
Ранее сообщалось, что после новогодних каникул более 300 петербургских водителей столкнутся с проверками в полиции из-за нарушений во дворах, выявленных ГАТИ.