Всем, у кого есть газовая плита, объявили о новом правиле: кого коснется

В ряде случаев придется заплатить штраф от 5000 до 10 000 рублей

В 2026 году в России ужесточили правила использования газового оборудования. При этом тем, у кого в квартире есть газ, потребуется заменить один тип плит. Иначе придется заплатить штраф в размере 5000-10000 рублей, а при повторном нарушении – 25 000 рублей.

Как уточнили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья, речь идет о газовых плитах, срок службы которых истек. Чаще всего, он составляет 10-12 лет. Точная цифра указана в техпаспорте плиты.

Кроме того, плиту нужно будет заменить в случае неисправности и отсутствии системы "газ-контроль", которая обеспечивает остановку подачи газа, если пламя погасло.

Как объяснил в комментарии 360.ru эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, даже если газовая плита с истекшим сроком эксплуатации выглядит как новая, износ резьбовых соединений может приводить к утечке, которую иногда невозможно вовремя почувствовать. Поэтому замена плиты – это вопрос безопасности.

Как заменить газовую плиту

Отсоединять старую и подключать новую плиту может только сотрудник газовой службы. Что касается утилизации старого прибора, то некоторые магазины предлагают такую услугу.

Эксперт отметил, что новую плиту могут не подключить, если в помещении отсутствует или не работает должны образом вентиляционная вытяжка. Это одна из самых частых причин отключения газа

Помимо этого, при установке новой плиты сотрудники газовой службы оценивают габариты кухни. Она должна быть не меньше 8 кубометров для плиты с 2 конфорками, не меньше 12 кубометров для плиты с 3 горелками и не менее 15 кубометров для четырехконфорочной плиты.

Отключение газа и штрафы

В соответствии со статьей 9.23 КоАП, за использование старых газовых плит придется заплатить штраф от 5000 до 10 000 рублей, при повторном нарушении эта сумма увеличится до 25 000 рублей. Помимо штрафа газ отключат до устранения проблемы.

Ранее мы сообщали, какие еще нововведения, касающиеся газового оборудования, ждут россиян в текущем году.