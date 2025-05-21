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Сад для людей, не для собак: кому теперь открыты двери в Академический сад и что ждет нарушителей нового правила

21 мая 2025 15:01
Выгул собак
Сад для людей, не для собак: кому теперь открыты двери в Академический сад и что ждет нарушителей нового правила
globallookpress/ Oleg Spiridonov

Объект культурного наследия оказался под угрозой из-за животных.

В Академическом саду на Васильевском острове появились ограничения на прогулки для четвероногих жителей Петербурга. Теперь гулять по саду могут только люди, для собак вход закрыли. Это решение вызвало неоднозначную реакцию у местных жителей.

Запрет на выгул собак: официальное заявление Академии художеств

С собаками гулять по саду теперь нельзя. Об этом «Фонтанке» сообщили в Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина. Там пояснили, что на территории сада, окруженного зданиями академии, сейчас ведется работа по пресечению выгула собак.

Представитель академии отметил, что, согласно пункту 1 статьи 8.1 закона «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», выгул четвероногих запрещен на земельных участках, прилегающих к образовательным учреждениям.

По его словам, это правило распространяется и на территорию Санкт-Петербургской академии художеств.

«В соответствии с этим садик для всех жителей, петербуржцев, гостей нашего города открыт с девяти утра до девяти вечера. Для собак вход запрещен», — подчеркнули в академии.

Альтернативные площадки для выгула: «но туда почему-то никто не ходит»

«Для собак есть специальные площадки в городе. Все о них знают, но туда почему-то никто не ходит», — посетовали в академии.

Владельцам собак предложили использовать специальные площадки для выгула, которые есть рядом.

Защита культурного наследия: главная цель ограничений

Оказалось, что ограничение на выгул собак в Академическом саду было введено в том числе для защиты объекта культурного наследия.

«Я хочу еще отметить, что садик является объектом культурного наследия федерального значения. На него есть охранные обязательства, поэтому мы делаем все, чтобы сохранить этот садик для дальнейших поколений», — заключили в академии.

Ограничения на выгул собак — это одна из мер, направленных на сохранение Академического сада для будущих поколений.

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Автор:
Ксения Пронина
Город
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