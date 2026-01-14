Собрал «Мимозу» из случайных ингредиентов - получилась вышка: бюджетный салат с рыбкой покорил сердце

Если классическая «Мимоза» уже приелась, предлагаем приготовить не менее вкусный, но более пикантный рыбный салат. Его главное преимущество — никакой отварной картошки и моркови, что экономит время на кухне.
Вам понадобятся: банка рыбных консервов, две луковицы, пара маринованных огурцов, 300 г консервированной белой фасоли, два яйца, две столовые ложки яблочного уксуса, две чайные ложки сахара и майонез для заправки.
Лук нарежьте кубиками и замаринуйте на 15 минут в смеси уксуса и сахара. Яйца отварите и порубите. В салатнике смешайте фасоль, размятую рыбу, огурцы, нарезанные соломкой, яйца и маринованный лук. Заправьте майонезом, посолите и поперчите по вкусу. Свежий, сытный салат готов!