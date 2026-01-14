Городовой / Полезное / Собрал «Мимозу» из случайных ингредиентов - получилась вышка: бюджетный салат с рыбкой покорил сердце
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Мне сказали: «Ты не шаришь за хард-скиллы», а я спросил прямо — и получил уважение: вот как надо вести себя на диалоге с молодыми коллегами Общество
Овсянка на английский лад: сам Баскервиль бы не оторвался — простейший рецепт Полезное
Неожиданный поворот: борьба с наледью обернулась градом стёкол в квартире на Боровой Город
Народ верит в чудо, а священник открывает карты: Крещенская вода не та, которую ты набрал в ванной — вот где ошибка Общество
Повар назвал меня дуралеем, узнав, что я запекаю мясо с майонезом: зарекся готовить этот яд Полезное
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Лайфхак Рецепты
Категории
Общество Спорт Полезное

Собрал «Мимозу» из случайных ингредиентов - получилась вышка: бюджетный салат с рыбкой покорил сердце

Опубликовано: 14 января 2026 22:15
 Проверено редакцией
салат
Собрал «Мимозу» из случайных ингредиентов - получилась вышка: бюджетный салат с рыбкой покорил сердце
Фото: Городовой.ру

Готовим по-новому.

Если классическая «Мимоза» уже приелась, предлагаем приготовить не менее вкусный, но более пикантный рыбный салат. Его главное преимущество — никакой отварной картошки и моркови, что экономит время на кухне.

Вам понадобятся: банка рыбных консервов, две луковицы, пара маринованных огурцов, 300 г консервированной белой фасоли, два яйца, две столовые ложки яблочного уксуса, две чайные ложки сахара и майонез для заправки.

Лук нарежьте кубиками и замаринуйте на 15 минут в смеси уксуса и сахара. Яйца отварите и порубите. В салатнике смешайте фасоль, размятую рыбу, огурцы, нарезанные соломкой, яйца и маринованный лук. Заправьте майонезом, посолите и поперчите по вкусу. Свежий, сытный салат готов!

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью