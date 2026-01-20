Городовой / Полезное / Сочные, аж брызжут: готовим беляши с хрустящей корочкой по секретному рецепту с вокзала Адлера
Сочные, аж брызжут: готовим беляши с хрустящей корочкой по секретному рецепту с вокзала Адлера

Опубликовано: 20 января 2026 08:15
 Проверено редакцией
беляши
Сочные, аж брызжут: готовим беляши с хрустящей корочкой по секретному рецепту с вокзала Адлера
Фото: Городовой.ру

Беляши с хрустящей корочкой и сочной начинкой — это настоящий кулинарный символ. Секрет идеальных беляшей кроется в правильном дрожжевом тесте на кефире и в особом способе подготовки фарша.

Для теста смешайте 250 мл тёплого кефира с чайной ложкой сухих дрожжей, столовой ложкой сахара, солью и двумя ложками растительного масла. Постепенно введите 400–450 г муки, замесите мягкое тесто и дайте ему подойти в тепле около часа.

Для начинки 500 г смешанного мясного фарша (говядина/свинина) соедините с мелко порубленными луком и чесноком, специями и зеленью. Главный секрет — небольшими порциями вмешать 100–120 мл ледяного бульона или воды. Жидкость впитается, и при жарке превратится во вкусный сок внутри.

Подошедшее тесто разделите на части, раскатайте лепёшки. В центр каждой выложите начинку, края соберите и защипните, оставив сверху небольшое отверстие. Обжарьте беляши отверстием вниз в разогретом растительном масле по 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте горячими, дав им немного остыть, чтобы сок равномерно распределился.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
