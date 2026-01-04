Солнце берёт выходной: в воскресенье Петербург останется под тучами

Сегодня в Санкт-Петербурге преобладает влияние северной части крупной области пониженного давления. В течение дня ожидается пасмурная погода и небольшой снег. Температура воздуха в городе составит от минус четырёх до минус шести градусов, в Ленинградской области — от минус трёх до минус восьми, а на севере региона возможно понижение до минус одиннадцати.
Ветер будет преобладать восточного направления, его скорость достигнет 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление повысится и приблизится к отметке 750 миллиметров ртутного столба, что по-прежнему будет немного ниже среднего значения для этого времени года.
