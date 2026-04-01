Солнечный марафон: рекордный март подарил петербуржцам 25 дней тепла и минимум дождей
Солнечный марафон: рекордный март подарил петербуржцам 25 дней тепла и минимум дождей

Опубликовано: 1 апреля 2026 23:00
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Рекорд 2007 года удалось перекрыть больше чем на градус.

В марте 2026 года средняя температура в Санкт-Петербурге выросла еще на 0,1°C, что сделало этот месяц рекордно теплым за всю историю наблюдений.

Воздух был аномально теплым даже по сравнению с предыдущими мягкими годами — предыдущий максимум 2007 года превзойден более чем на 1°C, сообщил в своем телеграм-канале Александр Колесов, главный синоптик города.

Теплые периоды

Все декады марта, кроме первой, оказались самыми теплыми. Первая заняла лишь 13-е место в рейтинге.

Осадки и погода

Дождей и снега выпало всего 61% от нормы — в основном мокрый снег в начале месяца. Во второй декаде прошел лишь 0,8 мм осадков, а третья декада оставалась полностью сухой.

Солнечные дни

Март 2026-го отметился 25 солнечными днями, что поставило его на 11-е место за последние десятилетия по этому показателю.

Юлия Аликова
