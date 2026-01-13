Городовой / Город / Сосульки на праздниках в Питере "срубили" 5 млн штрафов: кто поплатился?
Первые шаги к экологии в столице дымящих труб: что петербургские медики и технари думали о смоге и грязной воде Учеба
Чертежи, которые стали городом: что построили в Петербурге выпускники Политеха и инженеры начала XX века Учеба
Петербургская повседневность в эпоху первой технической революции: что изменили водопровод, трамвай и синематограф Учеба
Интеллектуальный мотор империи: как Технологический институт и ПГУПС в Петербурге конца XIX века строили мосты, заводы и железные дороги Учеба
Тихая революция на Васильевском острове: как Бестужевские курсы 1870-х создали в Петербурге новую женщину — независимую и образованную Учеба
Сосульки на праздниках в Питере "срубили" 5 млн штрафов: кто поплатился?

Опубликовано: 13 января 2026 08:30
 Проверено редакцией
globallookpress.com
Городовой ру

Юридическим лицам грозит штраф в размере 100 тысяч рублей.

В Санкт-Петербурге в период новогодних каникул сумма взысканий за наличие сосулек на крышах нежилых строений приблизилась к 5 миллионам рублей. В обязанности собственников офисных комплексов, торговых центров, магазинов и других подобных объектов входит регулярное удаление наледи с кровель. В городской инспекции пояснили, что за соблюдением этих требований следят не только сотрудники ведомства, но и автоматические системы на базе нейросетей.

Комплексы, использующие искусственный интеллект, способны самостоятельно обнаруживать сосульки на зданиях, определять владельца здания и в электронном виде формировать соответствующее постановление. Только за первый день после завершения праздничных дней инспекторы получили 47 документов о нарушениях, связанных с наледью на крышах. Размер штрафа для юридических лиц составляет 100 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям назначают санкцию в 10 тысяч рублей.

Общая сумма выписанных постановлений может достичь 4,7 миллиона рублей. Кроме того, около 80 эпизодов инспекция передала для проверки в другую городскую службу, так как с помощью искусственного интеллекта наледь была обнаружена и на жилых строениях.

Автор:
Юлия Аликова
Город
