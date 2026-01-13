Сосульки на праздниках в Питере "срубили" 5 млн штрафов: кто поплатился?

В Санкт-Петербурге в период новогодних каникул сумма взысканий за наличие сосулек на крышах нежилых строений приблизилась к 5 миллионам рублей. В обязанности собственников офисных комплексов, торговых центров, магазинов и других подобных объектов входит регулярное удаление наледи с кровель. В городской инспекции пояснили, что за соблюдением этих требований следят не только сотрудники ведомства, но и автоматические системы на базе нейросетей.
Комплексы, использующие искусственный интеллект, способны самостоятельно обнаруживать сосульки на зданиях, определять владельца здания и в электронном виде формировать соответствующее постановление. Только за первый день после завершения праздничных дней инспекторы получили 47 документов о нарушениях, связанных с наледью на крышах. Размер штрафа для юридических лиц составляет 100 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям назначают санкцию в 10 тысяч рублей.
Общая сумма выписанных постановлений может достичь 4,7 миллиона рублей. Кроме того, около 80 эпизодов инспекция передала для проверки в другую городскую службу, так как с помощью искусственного интеллекта наледь была обнаружена и на жилых строениях.
