Городовой / Общество / Селфи на дороге: какое наказание ждет любительниц опасных фотосессий
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Селфи на дороге: какое наказание ждет любительниц опасных фотосессий

Опубликовано: 22 сентября 2025 13:00
Фотосессия
Селфи на дороге: какое наказание ждет любительниц опасных фотосессий
globallookpress/ Shatokhina Natalia

Правила дорожного движения касаются и пешеходов.

Любительницы эффектных кадров, устраивающие фотосессии на проезжей части, рискуют столкнуться с административной ответственностью.

Автоюрист Лев Воропаев разъяснил «Газете.Ru», какое наказание может грозить женщинам за такие выходки.

Штраф за опасное фото

“Если она просто нарушила правила дорожного движения как пешеход, то есть находилась на проезжей части и не переходила ее, то, в соответствии с главой 4 ПДД, ей грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей”, — сообщил юрист.

Помехи движению — дороже

Если действия нарушительницы повлекли создание помех дорожному движению, то наказание будет строже. Согласно статье 12.30 КоАП, за это грозит штраф размером до 1 тысячи рублей.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще