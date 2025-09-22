Селфи на дороге: какое наказание ждет любительниц опасных фотосессий

Любительницы эффектных кадров, устраивающие фотосессии на проезжей части, рискуют столкнуться с административной ответственностью.
Автоюрист Лев Воропаев разъяснил «Газете.Ru», какое наказание может грозить женщинам за такие выходки.
Штраф за опасное фото
“Если она просто нарушила правила дорожного движения как пешеход, то есть находилась на проезжей части и не переходила ее, то, в соответствии с главой 4 ПДД, ей грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей”, — сообщил юрист.
Помехи движению — дороже
Если действия нарушительницы повлекли создание помех дорожному движению, то наказание будет строже. Согласно статье 12.30 КоАП, за это грозит штраф размером до 1 тысячи рублей.